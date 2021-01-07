أنشطة ثقافية وأمسيات شعرية وورش فنية متنوعة أونلاين بثقافة مطروح

اقيم بقصر ثقافة مطروح عدد من الانشطة الثقافية المنوعة بالتنسيق والهيئة العامة لقصور الثقافة.





حيث قدم قصر ثقافة الطفل بمطروح سلسلة من ورش الصلصال لذوى الاحتياجات الخاصة أونلاين مع الفنانة هند عبدالحميد، أوضحت فيها طريقة تشكيل مجسمات للحيوانات باستخدام الصلصال الملون حيث تضمنت السلسلة أربع فيديوهات مختلفة لطريقة تشكيل الأسد وطائر البطريق والبومة والبطة.









وقدمت عبير السيد محاضرة بعنوان "رسمة ومعلومة" أوضحت خلالها طريقة رسم خريطة مصر الجغرافية، بجانب شرح لطبيعة مصر والتضاريس والبيئات الطبيعية الموجوده بمصر.





وقدم قصر ثقافة مطروح محاضرة أونلاين بعنوان "طه حسين" ألقتها الأديبة منى ناصف تحدثت فيها عن الراحل طه حسين وميلاده ونشأتة وأهم الأعمال التى قدمها للساحة الأدبية فى مصر.





بينما قدم الشاعر جبريل حتيته أمسية أدبية بنادى أدب بادية مطروح التابع للقصرألقي فيها قصيدة "بدوية موزونة" وقدمت الفنانة صحراء وصفى ورشة للموهوبين لتعليم الرسم نفذت خلالها لوحة تعبر عن الليل والسماء والقمر بشكل سهل ومبسط.





كما شارك نادى الأدب العام بمطروح بأمسية شعرية للشاعر عبدالرحمن حجاب ألقى فيها قصيدة غزلية بالفصحى بعنوان "أحبك" .





كما اقيمت أمسية شعرية بدوية لنادي بادية برانى للشاعر صالح الجرارى والذى اقيم بيت ثقافة براني فرع ثقافة مطروح وورشة أدبية لاعضاء ناي أدب الطفل للشاعر علاء ابو خلعة قصر ثقافة الطفل





كما اقيم محاضرة (تنمية الوعى الوطنى للشباب بيت ثقافة الحمام فرع ثقافة مطروح للشيخ انس محسن وامسية شعرية لنادي ادب مطروح للشعراء عبدالرحمن حجاب مختار الحماحمي بقصر ثقافة مطروح





من ناحية اخرى تهدف هيئة قصور الثقافة إلى المشاركة في رفع المستوى الثقافى وتوجيه الوعى القومى للجماهير في مجالات السينما والمسرح والموسيقى والفنون الشعبية والفنون التشكيلية وخدمات المكتبات في المحافظات من خلال بيوت وقصور الثقافة والمكتبات وذلك على النحو التالى:





في مجال الثقافة العامة : تنشيط الحركة الأدبية في المحافظات وإذكاء روح البحث والابتكار وتبنى الأفكار المستحدثة وتشجيع الدراسات الحرة.

في مجال المسرح : الاهتمام بنشر الثقافة المسرحية بين الجماهير والإشراف الفنى على النشاط المسرحى بالمحافظات.

في مجال الموسيقى : رفع مستوى التذوق بين الجماهير ورعاية المواهب بالمحافظات.





في مجال الفنون الشعبية والحرف البيئية : دراسة الفن الشعبي بمدلوله الواسع من أدب ومأثورات شعبية زخرفية وفنون صناعية شعبية وغناء ورقص وموسيقى في كل بيئة والإشراف الفنى على فرق الفنون الشعبية بالمحافظات.





في مجال الثقافة السينمائية : إعداد الدراسات العلمية والفنية عن السينما ونشر دليل سنوى وكتب ونشرات ومجلات عن الثقافة السينمائية وإقامة المهرجانات والمسابقات وأسابيع الأفلام والإشراف على نوادى السينما بالمحافظات وإنتاج الأفلام التسجيلية وأفلام الأطفال بهدف التثقيف الجماهيرى.





في مجال الفنون التشكيلية : تنشيط حركة الفنون التشكيلية بالمحافظات من خلال المراسم والمعارض والندوات واكتشاف ورعاية الموهوبين.

في مجال المكتبات : رفع مستوى خدمات المكتبات في مراكز الثقافة ومكتباتها الفرعية وذلك بتزويدها بالكتب وتيسير الإطلاع للجماهير.

في مجال المساعدات الثقافية : تقديم المساعدات للجمعيات الثقافية ماليًا وأدبيًا وفنيًا.





في مجال ثقافة القرية : إجراء البحوث الميدانية والمسح الثقافى والتجارب بهدف الوصول إلى أنسب صيغ الخدمات الثقافية التي يجب أن تقدم للقرية المصرية.





في مجال ثقافة الطفل : إجراء الدراسات والبحوث الميدانية حول احتياجات الطفل الثقافية والفنية..

في مجال ثقافة العمال : إجراء الدراسات والبحوث الفنية في مجالات الثقافة العمالية.

في مجال ثقافة المرأة : أتاحة فرص التنمية الثقافية والفنية للمرأة.

في مجال التدريب وتبادل الخبرات : الارتقاء بمستوى الأداء للعاملين بالهيئة وعقد دورات تدريبية وتأهيلية تخصصية في مجالات الثقافة الجماهيرية في الوطن العربى والعمل على تبادل الخبرات على المستوى المحلى والعربي.







