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أخبار العالم

بايدن: ترامب سخر من الدستور 4 سنوات.. ولن يكون فوق القانون

الخميس 07/يناير/2021 - 09:20 م
ترامب وجو بايدن
ترامب وجو بايدن
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القسم الخارجي
أكد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، أن نظيره المنتهية ولايته دونالد ترامب ليس فوق القانون والعدالة تطبق على الجميع.

وأضاف بايدن في كلمة له اليوم الخميس، أن العدالة سيتم تطبيقها على الجميع بعد أحداث اقتحام الكونجرس من قبل عدد من أنصار ترامب أمس.

ولفت إلى أن ما حدث أمس لم يكن مفاجئًا لأن ترامب سخر من القانون والدستور 4 سنوات، مؤكدا أن الأخير لا يخبر المواطنين بالحقيقة ويفضل الانحياز إلى خصوم الولايات المتحدة.

وأشار بايدن إلى أن ترامب قام بالكثير من التصرفات التي تضر بالمصالح الأمريكية.

واقتحم أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مبنى الكونجرس أمس الأربعاء، بالتزامن مع جلسة التصديق على نتيجة تصويت المجمع الانتخابي.

وأعلنت عمدة العاصمة الأمريكية واشنطن، موريل بروزير، تمديد حالة الطوارئ 15 يوما في أعقاب أعمال الشغب التي أدت إلى اقتحام مؤيدين للرئيس دونالد ترامب مبنى الكونجرس.

ويعني تمديد حالة الطوارئ 15 يوما أنها ستستمر إلى ما بعد يوم تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن في الـ20 من يناير الجاري.

فيما صدق الكونجرس على نتائج تصويت عدد من الولايات الأمريكية في المجمع الانتخابي ضمنت للرئيس المنتخب جو بايدن أكثر من 270 صوتًا من أصوات ناخبي المجمع، وهو الحد الأدنى من عدد الأصوات المطلوبة للفوز برئاسة الولايات المتحدة.
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