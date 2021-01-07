بعد شكواه ضد الأهلي لـ كاس.. أول تعليق من محمود السلمي "ميسي فلسطين"(خاص)

أعلنت المحكمة الرياضية الدولية "كاس" موعد جلسة الاستماع المقررة في الشكوى المقدمة من جانب الفلسطيني محمود السلمي ضد النادي الأهلي.





وقال محمود السلمي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": "لم أكن أتمني أن أصل إلى تلك المرحلة مع الأهلي، وأحب النادي وسأظل من مشجعيه".

ولعب السلمي الذي لعب لصفوف فريق الشباب بالأهلي الحصول على عقده بالكامل بعدما فسخ النادي التعاقد عقب قضاء نصف موسم في صفوف الفريق دون دفع مدة العقد كاملة.