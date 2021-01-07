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توك شو

انتصار للديمقراطية | شاهد تعليق إبراهيم عيسى على أحداث الكونجرس

الخميس 07/يناير/2021 - 09:42 م
أحداث الكونجرس
أحداث الكونجرس
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قسم التوك شو
قال الإعلامى إبراهيم عيسى، إن المشهد أمس فى الولايات المتحدة الأمريكية، كان مروعا، فى أمر لم يتكرر من قبل، فجنود ترامب غير العسكريين، وغير المحتلين، اقتحموا مبانى وأصيب 59 شخصا، وقتل 4، وما بين هذه الأحداث، نجد الشامتين، وهناك البعض يتوقع ويترقب، ويتساءل، "هل نشهد تغيرا فى الولايات المتحدة الأمريكية"، فهل انهزمت الديمقراطية فى أمريكا، وهل يحق لأمريكا أن تتحدث عن الديمقراطية، وتعطينا دروسا عنها.

وأضاف عيسى خلال برنامجه "حديث القاهرة"، على القاهرة والناس، المشهد بدا وكأنه مستعار من العالم الثالث، فعدد محدود وهزيل من حراس الكونجرس، تبدو مستسلمة من جموع المقتحمين، وأنصار ترامب.

وتابع، أن الديموقراطية لم تنهزم فى الولايات المتحدة، ولكنها انتصرت انتصارا هائلا، منذ 3 نوفمبر، وحتى اليوم، ان المعترض على نتيجة الانتخابات فى أمريكا رئيس أمريكا، ان المعروف والمعتاد عالميا، أن المعارضة من تعترض على الانتخابات أو نتيجتها، فترامب يدعى أن الانتخابات مزورة، وبدا أننا أمام دولة مؤسسات، أفرزت انتخابات لم يرض عنها الرئيس الأمريكى، ورغم ذلك لم تهتز هذه المؤسسات.

وأردف، أن حكام الولايات التابعة للديمقراطيين، ولترامب أعلنوا أن جو بايدن هو من فاز بالانتخابات، ولم يتلاعبوا أو يتلكأوا، بل أنهم أصبحوا معارضين لترامب، وأيضا القضاة انتصروا للقانون والدستور، على حساب ترامب الذي عينهم. 

وأكد ترامب، أن نائب الرئيس الأمريكى مايك بنس، يتعرض لضغوط من الرئيس الأمريكى، ومع ذلك احترم بنس القانون والدستور وصدق على هزيمته، فنحن أمام حالة تؤكد أن القراءة الخاطئة للمشهد الأمريكى على أنه انهيار غير صحيح.

وكشف، أن ما حدث أمس، كشف أن المجتمع الأمريكى به متعصبون وعنصريون، أحدثوا أزمات أمس، فترامب لا يرى إلا ترامب، ولكن مؤيديه، لديهم إيمان كامل به.

وعن تعامل بايدن، قال عيسى، إنه سيتصرف بسياسة أنها دولة "مش على راسها بطحة"، ونفى فكرة أن ديمقراطيتهم تشوهت، فسوف تلجأ الإدارة الأمريكية، إلى الضغط على بعض الدول، ليُظهر أن أمريكا مازالت راعية الديمقراطية فى العالم.
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