فرج عامر يقبل انضمام هاني العجيزي لجهاز سموحة

واستقر احمد سامي المدير الفني للفريق السكندري على إجراء تعديلات على الجهاز الفني للفريق الأول بانضمام هاني العجيزي نجم سموحة الأسبق في منصب المدرب المساعد بعدما وافق العجيزي على العمل ضمن الجهاز المعاون لسامي.





وسبق أن لعب العجيزي في صفوف الأهلي والزمالك كما دافع عن ألوان سموحة كلاعب على مدار عدة مواسم وتألق بصورة لافتة قبل اعتزاله كرة القدم واتجاهه للتحليل عبر قناة الأهلي.





في المقابل ، يقود سامي مفاوضات مكثفة لإقناع محمد صلاح أبوجريشة نجم الإسماعيلي الأسبق للعمل في منصب المدرب العام خلال الفترة القادمة وتعويض استقالة أحمد حمودة.





وأكد فرج عامر رئيس نادي سموحة، أنه سيتم الإعلان هذا الأسبوع، عن التعاقد مع لاعب عربي من العيار الثقيل.





وقال فرج عامر في تصريحات لبرمانج مع شوبير:" سيتم الإعلان هذا الأسبوع عن الصفقة الجديدة، هو لاعب عربي من العيار الثقيل، لم يسبق له اللعب في الدوري المصري".













وتابع:" راضٍ عن مستوى فريق سموحة هذا الموسم، لكن لست راضيا عن النتائج، لأننا تعرضنا لظلم تحكيمي هذا الموسم".