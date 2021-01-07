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فن

كارمن سليمان تحتفل بعيد ميلاد ابنها: مش قادرة أصدق بقى عندك 3 سنين

الخميس 07/يناير/2021 - 11:11 م
صدى البلد
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سارة عبد الله

احتفلت الفنانة كارمن سليمان بعيد ميلاد أبنتها زين، ونشرت عدد من الصور تجمعها به عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

 

وعلقت كارمن، قائلة: "كل سنة وأنت بخير وطيب ومعافي يا روح ماما، مش قادرة أصدق إن بقى عندك ٣ سنين ♥ ربنا يحميك ويخليك لينا وأشوفك أحسن واحد في الدنيا. حياتي بحبك 🥰".

 

وكانت آخر أعمال كارمن سليمان أغنية "لينا رقصة"، والتي حققت نجاحا كبيرا جدًا عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب".    

 

أغنية " لينا رقصة " كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وميكس وماستر جلال الحمداوي، والفيديو كليب من إخراج مصطفى عامر.   

 

جدير بالذكر أن كارمن سيلمان ولدت في 7 أكتوبر عام 1994، وتخرجت في أكاديمية الشروق وشجعتها والدتها على الاشتراك في برنامج "أرب آيدول"، وبالفعل اشتركت ووصلت للنهائيات أمام المغربية دنيا بطمة، وقدمها الفنان هاني شاكر في حفل ضخم في دار الأوبرا المصرية بسبب صوتها الرائع.  

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