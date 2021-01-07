بدون وفيات.. البحرين تسجل 349 إصابة جديدة بـ كورونا

أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن تسجيل 349 إصابة جدية بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية من بينهم 161 حالة لعمالة وافدة، و176 حالة لمخالطين لحالات قائمة، و12 حالة قادمة من الخارج.









وذكرت الوزارة البحرينية في تقرير، اليوم، أنها لم تسجل أي حالة وفاة خلال الساعات الماضية ليستقر عدد وفيات كورونا في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الآن عند 353.





كما بلغت عدد الفحوصات التي تم أجراها اليوم 11469 ليصل إجمالي الفحوصات في البحرين منذ البداية وحتي الان 2439685 فحصا.





كما رصدت الوزارة البحرينية تعافي 199 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 91630.