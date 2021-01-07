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رياضة

مفاجأة صادمة عن فرجاني ساسي يكشفها أحمد حسن

الخميس 07/يناير/2021 - 11:43 م
فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
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عمرو ابوبكر
علق الصقر أحمد حسن، عميد لاعبي العالم ونجم الكرة المصرية سابقًا، على شروط التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط نادي الزمالك، من أجل التجديد للنادي الأبيض في ظل نهاية تعاقده مع نهاية الموسم الجاري.

وأكد أحمد حسن في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار، أن نادي الزمالك ناد كبير وتشرفت باللعب في الزمالك وفرجاني لاعب جيد ولكن نادي الزمالك لا يقف على لاعب".

وتابع: "كان هناك بعض المحبين يتحملون قيمة الرواتب مثل تركي آل الشيخ، ولكن الوضع تغير والنادي أصبح من يتحكم في الأمور".

وأتم: "من الصعب أن تكون الفروق بين الرواتب بين اللاعبين كبيرة للغاية وذلك حتى لا تحدث أزمات بين اللاعبين".

وكشف حسن عن مفاجأة في ملف تجديد التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط نادي الزمالك.

وصرح حسن أن مجلس الزمالك السابق كان يفكر في عرض فرجاني ساسي للبيع وعدم التجديد له من أجل الاستفادة منه ماديًا، متابعا: "المعلومة دي على مسئوليتي وحد من مدربين الزمالك في الوقت الماضي أكدلي دا".

وتابع: "على إدارة الزمالك موازنة الأمور في ملف تجديد فرجاني ساسي حتى لا تحدث أزمة حال التفرقة بين اللاعبين".
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