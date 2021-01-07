أخبار التوك شو.. قرار رئاسي بأسماء المعينين في مجلس النواب 2021.. وصول 30 مليون جرعة من لقاح أكسفورد إلى مصر

تناولت برامج التوك شو، اليوم الخميس، عديد من اللقاءات والقضايا المهمة ونستعرض أبرزها فى السطور التالية..







أفادت فضائية "إكسترا نيوز" في خبر عاجل لها منذ قليل، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيصدر قرارًا خلال ساعات، بأسماء المعينين بمجلس النواب الجديد 2021.

كشفت مصادر عن عدد من الشخصيات العامة التي سيصدر قرار جمهوري بتعيينهم في مجلس النواب خلال ساعات.









هنأ قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الأقباط والشعب المصري بعيد الميلاد المجيد، مؤكدا أننا نحتفل احتفالا خاصا لان هذا العيد نفتتح به الأعياد في السنة الميلادية، وعيد الميلاد يحتفل به العالم كله لأنه عيد لدخول الفرح في العالم.

وتحدث «البابا تواضروس الثاني» خلال كلمته فى قداس عيد الميلاد، عن مسار العائلة المقدسة، موضحا أن الفرح هنا فرح المسئولية، فالأب والأم أصحاب المسئولية وكذلك الراعي المسئول عن رعيته، خاصة ان المسئولية مصدر للفرح لو استخدمها الإنسان بكل أمانة وإخلاص وهذا يعطينا فرحا.









قال الدكتور أحمد سالمان، باحث وطبيب ضمن المشاركين بفريق لقاح أكسفورد، إنه حصل على اللقاح الاثنين الماضى، لافتأ إلى أن اللقاح نتج عنه أعراض بسيطة بمكان الحقن، وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة خلال يوم ثم اختفت.

وأضاف سالمان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مصر تستطيع والمذاع عبر فضائية دى ام سى ، أنه تم تطعيم أكثر من نصف مليون شخص فى بريطانيا وسيتم تسجيل الملاحظات والأعراض خلال التجارب السريرية، وتم اعتماد لقاحات أخرى مع الأمراض السرطانية للعلاجات المناعية.

مصطفى بكري: لا تعاطف مع ترامب.. ومنظمات حقوق الإنسان خرست عن ما حدث

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والذي انتهت ولايته قدم لنا مشهدا أمس لا يتم حتى من دول العالم الرابع مؤكدا أنه جمع انصاره أمام الكونجرس ودعاهم للتظاهر احتجاجا على نتائج الإنتخابات.

وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد أن ترامب خطب في انصاره وأكد لهم أنه لن يستسلم ولن نعترف بالهزيمة وبدأت الحشود في اقتحام الكونجرس وتم مقتل سيدة أمريكية بالرصاص .







قال أيمن حمزه المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تم توزيع وتركيب 10 ملايين عداد مسبوق الدفع، وتم تطوير الخدمات والتطبيقات الخاصة بالعداد الذكي والعداد مسبوق الدفع على المحمول، بحيث يكون استخدامه بسهولة لدى المواطن، لافتا إلى أن هناك توجها عاما لدي الوزارة للتحول من المنظومة التقليدية إلى المنظومة الذكية.

وتابع متحدث الكهرباء خلال مداخلة هاتفية برنامج "الحقيقة" المذاع عبر قناة " إكسترا نيوز" أنه تم ربط منظومة العدادات بمنظومة إلكترونية حتى يكون هناك ضبط جيد، وتحكم فى استهلاك الكهرباء لدى المواطن.

نيفين جامع: الصادرات المصرية تمتلك العديد من المزايا لـ المنافسة العالمية

قالت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن الصادرات المصرية تمتلك العديد من المزايا وقادرة على المنافسة العالمية.

وكشفت أن صندوق تحفيز الصناعة يسهم في جذب العديد من الشركات الأجنبية للاستثمار فى مصر، ويهدف لدعم الصناعات ذات الأولوية.

ابن عم الشهيد محمد عبد الخالق يبكي على الهواء: حافظ كتاب الله.. ووالده تلقى الخبر برضا

قدم الإعلامي محمد موسى التعازي في الشهيد النقيب محمد عبد الخالق الذي استشهد في شمال سيناء، ابن قرية الإصلاح بميت حلفا بقليوب.

وقال «موسى» خلال برنامج «خط أحمر» المذاع على قناة «الحدث اليوم» إن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية شارك في تشييع جثمان وجنازة الشهيد، مؤكدا أن الشهيد البطل هو ابن مصر كلها وفخر للدولة، هو وكل أبطالنا من الجيش والشرطة .







قال الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، إن مقتحمي مبنى مجلس النواب أمس "رعاع وإرهابيون محليون"، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة شهدت أسوأ الأيام في تاريخها.

وتابع بايدن خلال كلمته في مؤتمر صحفي أذيع عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب سخر من الدستور لمدة 4 أعوام.

فردوس عبد الحميد: ندمت على عدم استكمال ليالي الحلمية

قالت الفنانة فردوس عبد الحميد، إنها ندمت على عدم استكمال مشاركتها في مسلسل "ليالي الحلمية "، لافتة إلى أن علاقتها بالمخرج محمد فاضل بدأت فنيا في مسلسلات "أبنائي الأعزاء شكرًا" و"ليلة القبض على فاطمة" و"أخو البنات" وغيرهم.

وأضافت فردوس عبد الحميد، خلال برنامج "رأي عام" المذاع على قناة "TeN"، أنه حدث بينها وبين المخرج محمد فاضل صداقة ثم حدثت العلاقة الإنسانية، مشيرة إلى أنها موضوعية ومؤمنة بأن العمل الفني ينادي صاحبه.



مفيش راجل بيطبخ.. حسن شاكوش يكشف أشهر الأطباق المفضلة له

قال الفنان حسن شاكوش، إن نشأته تعود لمنطقة بولاق الدكرور وقام بممارسة لعبة كرة القدم لمدة 12 عاما ولكنه لم يستكمل هذا الأمر بسبب ظروفه المادية.

وأضاف "شاكوش"، خلال استضافته ببرنامج خطوة عزيزة والمذاع عبر فضائية المحور، أنه لم يتعود يطبخ لأنه راجل قائلا: مفيش راجل يطبخ.









