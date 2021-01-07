الكهرباء: ربط العدادات بمنظومة إلكترونية لتحكم المواطن في الاستهلاك

قال أيمن حمزه المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تم توزيع وتركيب 10 ملايين عداد مسبوق الدفع، وتم تطوير الخدمات والتطبيقات الخاصة بالعداد الذكي والعداد مسبوق الدفع على المحمول، بحيث يكون استخدامه بسهولة لدى المواطن، لافتا إلى أن هناك توجها عاما لدي الوزارة للتحول من المنظومة التقليدية إلى المنظومة الذكية.





وتابع متحدث الكهرباء خلال مداخلة هاتفية برنامج "الحقيقة" المذاع عبر قناة " إكسترا نيوز" أنه تم ربط منظومة العدادات بمنظومة إلكترونية حتى يكون هناك ضبط جيد، وتحكم فى استهلاك الكهرباء لدى المواطن.





وأشار إلى أنه تم عمل آلية مبسطة تيسيرا على المواطنين، من خلال التوجه إلى الرقمنة والجزء الإلكترونى لكل الخدمات. تسعى من خلاله الوزارة للتيسير على المواطنين وتقديم الخدمات دون تدخل بشري.