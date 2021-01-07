ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الكهرباء: ربط العدادات بمنظومة إلكترونية لتحكم المواطن في الاستهلاك

الخميس 07/يناير/2021 - 09:15 م
عدادات مسبوقة الدفع
عدادات مسبوقة الدفع
Advertisements
حمزة شعيب
قال أيمن حمزه المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تم توزيع وتركيب 10 ملايين عداد مسبوق الدفع، وتم تطوير الخدمات والتطبيقات الخاصة بالعداد الذكي والعداد مسبوق الدفع على المحمول، بحيث يكون استخدامه بسهولة لدى المواطن، لافتا إلى أن هناك توجها عاما لدي الوزارة للتحول من المنظومة التقليدية إلى المنظومة الذكية.

وتابع متحدث الكهرباء خلال مداخلة هاتفية برنامج "الحقيقة" المذاع عبر قناة " إكسترا نيوز" أنه تم ربط منظومة العدادات بمنظومة إلكترونية حتى يكون هناك ضبط جيد، وتحكم فى استهلاك الكهرباء لدى المواطن.

وأشار إلى أنه تم عمل آلية مبسطة تيسيرا على المواطنين، من خلال التوجه إلى الرقمنة والجزء الإلكترونى لكل الخدمات. تسعى من خلاله الوزارة للتيسير على المواطنين وتقديم الخدمات دون تدخل بشري.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أيمن حمزة: مصر ستصبح أول شبكة كهرباء ذكية في الشرق الأوسط

قبل الغرامة.. أسباب ظهور لمبة التلاعب على عداد الكهرباء مسبوق الدفع

حبس وغرامة 200 ألف جنيه.. عقوبة الحاصلين على تيار كهربي بطريقة غير قانونية .. فيديو

الكهرباء: تطوير أكثر من 99% من شبكات النقل باستثمارات 80 مليار جنيه

الكهرباء: توفير 10 ملايين عداد مسبوق الدفع

ترشيحاتنا

وزارة الصحة: انطلاق موقع تسجيل لقاح كورونا في هذا الموعد

الأرصاد تزف بشرى للمواطنين.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا

حنفى جبالي وعلي عبد العال.. أبرز المرشحين لمنصب رئيس مجلس النواب

نشرة المرأة والصحة.. دراسة تكشف مشروبا يوميا يحمي الرجال من سرطان البروستاتا.. 10 صور تكشف جمال وجرأة سوزان نجم الدين

دنيا عبد العزيز عن وفاة والدتها: تسعة أشهر من الغربة

مفاجأة.. ترامب يعترف بـ مسؤوليته عن أحداث العنف بالكونجرس

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هشام طلعت مصطفى يعلن عن تحمله تكاليف لقاح ضد فيروس كورونا لـ 2 مليون مواطن.. صور

مواصفات ET7 أكثر السيارات تطورا في العالم.. فيديو وصور

مشروب غير متوقع يزيل السموم من الجسم.. تعرف عليه