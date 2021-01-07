وصول 30 مليون جرعة من لقاح أكسفورد إلى مصر في مارس.. تفاصيل





وأضاف سالمان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مصر تستطيع والمذاع عبر فضائية دى ام سى ، أنه تم تطعيم أكثر من نصف مليون شخص فى بريطانيا وسيتم تسجيل الملاحظات والأعراض خلال التجارب السريرية، وتم اعتماد لقاحات أخرى مع الأمراض السرطانية للعلاجات المناعية.





وأشار إلى أنه من المتوقع وصول جرعات كبيرة من لقاحات كورونا إلى مصر، لافتا إلى أنه تم التعاقد مع أكثر من 30 جهة فى دول العالم، ووجود 100 مليون جرعة لقاح وسيتم توزيع 2 مليون جرعة كل أسبوعين وسيكون نصيب مصر من اللقاح 30 مليون جرعة وسيتم استلامها خلال مارس القادم.





وتابع أنه وفقأ لاتفاقية كوفكس " بالتنسيق مع 180 دولة منها مصر منها، فإنه خلال 2021 يتم تأمين قرابة 20% من احتياجات العالم من لقاحات كورونا والتى تكون كافية للفئات الأكثر عرضة سواء كبار السن والأطقم الطبية دون وجود موعد محدد للتسجيل حتى الآن .





وتابع أنه حتى بعد تناول الفرد للقاح كورونا لابد أن يرتدى أيضأ للكمامة الطبية لتجنب العدوى والالتزام بالاجراءات الوقائية ضد كورونا ووصول مناعة الفرد لنسبة 70%.





قال الدكتور أحمد سالمان، باحث وطبيب ضمن المشاركين بفريق لقاح أكسفورد، إنه حصل على اللقاح الاثنين الماضى، لافتأ إلى أن اللقاح نتج عنه أعراض بسيطة بمكان الحقن، وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة خلال يوم ثم اختفت.