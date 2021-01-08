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فن

مش هسكت تاني .. 5 رسائل نارية من عزيز الشافعي لـ رامي صبري بعد أزمة أغاني عمرو دياب

الجمعة 08/يناير/2021 - 02:40 ص
عزيز الشافعي ورامي
عزيز الشافعي ورامي صبري
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شروق ابراهيم
خرج الملحن عزيز الشافعي عن صمته بعد هجوم الفنان رامي صبري عليه واتهامه بأنه يعطي اغانيه للفنان عمرو دياب دون الرجوع اليه، وذلك من خلال لايف عبر صفحته بحسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 

ووجه عزيز الشافعي الى رامي صبري 5 رسائل نارية لخصت الازمة والرد عليها وانكار تلك الاتهامات : 

- رامي صبري هو من رفض زي مانتي لانه شعر بأنها لا تليق به واختار بدلا منها حياتي مش تمام 
- اغنية " شكرا" لم تكن لـ رامي صبري، بل هو استمع لـ اللحن على كلمات اغنية  " فرصة واحدة" في 2019  التي لم تطرح من الاساس وعندما لم يصل مع  الشاعر تامر حسين الى حل مع رامي صبري ولم تعجبه التعديلات على تلك الاغنية، قمنا بصناعة اغنية شكرا التي من الاساس لم تعرض على رامي صبري. 
- اللي بيبقى جدع مع الناس بيتهزق والفنانين كلهم عارفين مين عزيز الشافعي في الفلوس 
- انا مش هسكت ومش هقبل اهانة تاني ورامي صبري ليس صديقي. 
- لن ارد الإساءة بالإساءة ، وارى ان رامي صبري فنان كبير ولكن لن اتعاون معه مجددا وكان ذلك طلبي من الاساس 

 وأكد الفنان رامي صبري، إنه لا يريد إضافة أي تفاصيل جديدة تخص أزمة أغنية "شكرًا" لـ عمرو دياب.

وبسؤال رامي صبري، عن تفاصيل الأزمة قال في تصريح لـ "صدى البلد": خلاص بوست وخلص الموضوع عندي".

يذكر أن رامي، كتب عبر صفحته الرسمية على "الفيسبوك": "ولتاني مرة الملحن عزيز الشافعي يأخذ اغنية مني واحنا شغالين فيها ويديها لفنان تاني وهو الفنان عمرو دياب بنفس الشكل التوزيعي والموزع اغنيه شكرا كده للي سبنا اغنية زي مانتي، لذلك قررت عدم التعامل معه مرة أخرى"، ومن ثم قام بحذف المنشور.

بينما رد عزيز الشافعي، من خلال حسابه الرسمي على "الفيسبوك" قائلًا: "مش هرد بالتفاصيل على كلام الزميل المحترم ، عشان لما الواحد يبقى ليه فضل بعد ربنا ف نجاح فنان و بيزود رصيده مع الناس ، بيعز عليه بعد كدة يقلل منه حتى لو تجاوز".

وتابع: "رغم إن كلامه كله (مالوش أي اساس من الصحة) ، احب دايما اشوفه ناجح و بيكمل اللي عملناه، و بشكره على إستجابته لطلبي و قراري الشخصي الي بعتهوله الصبح من خلال صديقنا المشترك محمد حامد  بإننا منشتغلش تاني و نكتفي بنجاحاتنا".

بينما أنهى حديثه: "وبعتذر للصحفيين اللي بيتصلوا  بيا مش عايز ادي الموضوع اكبر من حجمه وبكتفي بالبوست ده و بالكلام المحترم اللي كتبه زميلي و شريكي تامر حسين  على صفحته عن أغنية #شكرا ، اما بخصوص زي مانتي  ف ممكن ترجعوا للصديق المشترك محمد حامد وتسألوه، وشكرا  لحد كدة".
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