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أخبار العالم

كوريا الجنوبية: عدد الإصابات اليومي بكورونا يسجل أدنى مستوى له منذ 5 أيام

الجمعة 08/يناير/2021 - 08:27 ص
صدى البلد
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أ ش أ
انخفض عدد الإصابات اليومي بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في كوريا الجنوبية إلى أدنى مستوى له منذ 5 أيام، اليوم الجمعة، بسبب تباطؤ الإصابات الجماعية على نطاق واسع، في حين أن السلطات تشدد إجراءات دخول الوافدين الأجانب لمنع انتشار سلالة فيروسية أكثر عدوى.

وأعلنت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن البلاد سجلت 674 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الساعات الـ24 الماضية، منهم 633 إصابة محلية، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 67,360 إصابة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية. 
وتوفى 35 شخصا جراء كوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع الإجمالي إلى 1,081 حالة وفاة.

وعلى الرغم من تباطؤ وتيرة انتشار الفيروس بفضل الاختبارات الوقائية وقواعد التباعد الصارمة، ظلت السلطات متيقظة بشأن استمرار الإصابات الجماعية في مراكز الرعاية والكنائس وانتشار سلالة فيروس جديدة تم الإبلاغ عنها لأول مرة في بريطانيا.

وسجلت كوريا الجنوبية 14 حالة إصابة بالسلالة الجديدة وحالة إصابة واحدة بسلالة منفصلة تنتشر في جنوب أفريقيا، الأمر الذي أدى إلى تمديد حظر الرحلات الجوية من بريطانيا حتى 21 يناير الجاري.

واعتبارا من اليوم الجمعة، يجب على الأجانب الذين يصلون إلى المطارات الكورية الجنوبية، تقديم شهادة مدتها 72 ساعة تثبت سلبية الإصابة بفيروس كورونا.
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