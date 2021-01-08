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حوادث

اندلاع حريق بسيارة ميكروباص يثير الزعر بين المواطنين بشبرا الخيمة

الجمعة 08/يناير/2021 - 10:04 ص
حريق
حريق
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إبراهيم الهوارى
أمرت نيابة شبرا الخيمة بندب المعمل الجنائى لفحص اندلاع حريق شب في سيارة ميكروباص بشارع 15 مايو لمعرفة أسباب نشوبه، وطلب تحريات المباحث حول ظروف الواقعة.


تلقى اللواء فخر الدين العربي إخطارا من العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية بنشوب حريق بسيارة ميكروباص بشارع 15 مايو بشبرا الخيمة مما اثار الذعر بين المواطنين والمارين فى الشارع.

وتبين اندلاع الحريق فى السيارة فجأة وسط ذهول المارة وعلى الفور تمت السيطرة على الحريق ومنع امتداده دون وقوع اى خسائر بشرية.

من ناحية أخرى أصيبت طفلة وشخص بإصابات بالغة إثر حادث تصادم بالشارع الجديد دائرة قسم ثان شبرا الخيمة بسبب السرعة الزائدة تم نقل المصابين للمستشفى وتولت النيابة التحقيق.

تلقي العميد أحمد الدقميري مأمور قسم ثان شبرا الخيمة اخطارا بإصابة طفلة وشخص إثر حادث تصادم بسبب السرعة الزائدة بالشارع الجديد أمام محطة ترعة الشابورى دائرة القسم. 

جرى إخطار اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، حيث تبين أن السائق أصاب الطفلة وعندما حاول الأهالي الإمساك به حاول الهروب فاصطدم شخص آخر أثناء الهرب تم نقل المصابين للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة.

من ناحية اخرى تمكنت مباحث القليوبية من ضبط سائق توك توك المتهم بطعن أمين شرطة بمنطقة كفر الجزار بدائرة مركز بنها خلال حملة مرورية.

وعلى الفور تم احالة المتهم للنيابة فأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات وإرسال السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة للمعمل الجنائي وطلبت النيابة الاستعلام عن حالة أمين الشرطه المصاب لسماع أقواله.

كان مدير مباحث القليوبية قد تلقى إخطارا أفاد بطعن سائق توك توك أمين شرطة بمرور القليوبية بمنطقة كفر الجزار.

وتبين أنه أثناء تنظيم حملة مرورية بمنطقه كفر الجزار للتفتيش على ارتداء الكمامات حاول أمين شرطة استيقاف توك توك فقام سائقه بطعنه وفرا هاربا.

جرى نقل المصاب للمستشفى وحددت الأجهزة الأمنية هوية المتهم حيث تبين أنه سائق يدعى " م.ع " وشهرته اللمبي 20 عاما. 

وكشفت تحريات الاجهزة الامنية أنه أثناء قيام أمين الشرطة بإستيقاف مركبة توك توك بدون لوحات قام قائده بالتشاجر مع أمين الشرطة بمعاونة اثنين آخرين كانا برفقته ثم طعن المتهم أمين الشرطة بسلاح أبيض وفرا هاربا.
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