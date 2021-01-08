ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

ماذا حدث في مشيخة الأزهر خلال أسبوع.. شكر الأطباء وتحقيق مراكز عالمية وتطبيق إلكتروني للمقررات

الجمعة 08/يناير/2021 - 10:07 ص
شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
Advertisements
محمد شحتة
شهدت مشيخة الأزهر، خلال الأسبوع الجاري، عدة أحداث وفعاليات وقرارات مهمة، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

في البداية، نعى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ضحايا انقلاب حافلة ركاب تابعة لإحدى حملات العمرة، ما أسفر عن وفاة وإصابة ١٦ مواطنًا مصريًا؛ كانوا متجهين إلى مكة المكرمة لأداء شعائر العمرة.

ونشر الأزهر الشريف منشورا على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك وتويتر وانستجرام، وجه من خلاله الشكر للأطقم الطبية في مصر والعالم على ما يبذلونه من تضحيات إنسانية غالية لمجابهة جائحة كورونا. 

وقال الشيخ علي خليل، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، إنه تقدم لمسابقة الأزهر العالمية للبحوث حتى الآن 330 باحثا من طلاب العلم منهم 43 متسابقا من خارج مصر والباقي من داخل مصر.

وأضاف خليل، لصدى البلد، أنه يستمر تلقي طلبات المشاركة في المسابقة حتى نهاية شهر رجب المبارك وبعدها سيتم غلق الباب التحكيم في الأبحاث المقدمة وإعلان النتائج سيكون خلال شهر رمضان المعظم وتحديدا في السابع من الشهر الكريم تزامنا مع اليوم السنوي للاحتفال لتأسيس الأزهر الشريف وسيتم اعلان الفائزين .

وتضمن الأسبوع الجاري، ذكرى ميلاد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، الذي ولد بقرية القُرنة غرب مدينة الأقصر في الثالث من صفر لعام 1365هـ الموافق للسادس من يناير لعام 1946م، لأسرة عريقة شريفة مشهورة بالعلم، والصلاح، ينتهي نسبها إلى سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم).

ونبرز في هذه السطور، أبرز المجهودات والأعمال الإنسانية التي قام بها شيخ الأزهر، لمزيد من التفاصيل من هنا

وأصدر قطاع المعاهد الأزهرية، تنبيها على جميع العاملين بالمناطق بالالتزام بمواعيد حركتي النقل ( العامة و التكميلية) حال رغبة العامل في النقل الخارجي من منطقة أزهرية إلى منطقة أخرى .

وأكد قطاع المعاهد في منشور صادر عنه، انه يسمح بتقديم طلبات نقل خارجي للسيدات للم شمل الأسرة إذا ما طرأ تغيير في محل إقامة الزوج أو عمله بشرط تقديم المستندات اللازمة الداعمة لأسباب النقل وعلى المنطقة تجميع هذه الطلبات واستيفاء موافقة المنطقتين.

من ناحية أخرى، هنأ الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر السابق، الدكتور هيثم أحمد شعبان، بكلية العلوم بجامعة الأزهر والذي فاز بأفضل بحث علمي لعام 2020.

وكتب شومان، على صفحته على فيس بوك "مـبـروك لابن مصر، وإن شاء الله في الطريق لـ نوبل دكتور هيثم أحمد شعبان فاز بأفضل بحث علمى لعام 2020 فى أبحاث الجينوم".

وأعلنت إدارة الترقيات بالإدارة المركزية للموارد البشرية بالأزهر الشريف عن نتيجة ترقي معلمي الأزهر الذين حضروا تدريبات الترقي للعام 2019/2020.

ويمكن الاستعلام عن ترقيات معلمي الأزهر للعام 2020 من هنا 

وكرم الشيخ عبدالعزيز النجار رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنوفية الأزهرية،  الطالب حمزة محمد محي الدين ، الفائز بالمركز الثاني في مسابقة المخترع الصغير على مستوى الجمهورية.

وفي حديثه لـ«موقع صدى البلد»، قال حمزة محمد محي الدين، إنه يدرس في الصف الثاني الإبتدائي معهد شبين الكوم الأزهري النموذجي، واشترك في مسابقة المخترع الصغير ضمن مجموعة من زملائه تمكنوا من التأهل على مستوى الجمهورية ليشاركوا في المسابقة على مستوى قارة افريقيا.

وعقد مجمع البحوث الإسلامية الاختبارات التحريرية للترقيات الأدبية لوعاظ الأزهر الشريف من مناطق الوعظ على مستوى الجمهورية، بمقر كلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالدراسة، وذلك لاختيار أفضل الكفاءات العلمية والإدارية المناسبة للقيام بعدد من المهام الوظيفية.

وأعلنت الإدارة العامة للكمبيوتر التعليمي، التابعة لقطاع المعاهد الازهرية عن إصدار تطبيق إلكتروني على الهواتف المحمولة يتضمن كتب الصف الثالث الثانوي الأزهري.

وشرعت جامعة الأزهر، في التحول الرقمي والعمل بالمنظومة الإلكترونية وخاصة في التعليم عن بعد أو الأون لاين، تزامنا مع انتشار فيروس كورونا، بعدما تم تأجيل امتحانات الفصل الأول واستكمال شرح المناهج عن بعد.

واستطلع موقع صدى البلد، آراء عدد من طلاب جامعة الأزهر عن نظام التعليم عن بعد "الأون لاين"..لمعرفة آراء الطلاب من هنا

وأصدر الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهدالأزهرية، قرارا بشأن تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول للنقل بجميع المراحل التعليمية والشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية.

ووجه قطاع المعاهد الأزهرية، في تصريح لصدى البلد، بالتوقف عن طبع أي أسئلة جديدة من تاريخ إصدار قرار التأجيل وأي طبع امتحانات جديدة يعد إهدار للمال العام وتتحمل المنطقة المسئولية حيال ذلك.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

موقف طلاب المعاهد الأزهرية من المشاركة في مسابقة العباقرة

حملة لتصحيح الأخطاء اللغوية على اللافتات واللوحات في المعاهد الأزهرية

الأزهر في أسبوع.. الإمام الأكبر يهنئ البابا تواضروس بالعام الميلادي الجديد ويحيي الطواقم الطبية.. أزهري يفوز بجائزة ملك مملكة البحرين.. وغلق العيادات بالمستشفى التخصصي لإصلاح عطل بالكهرباء

الأزهر يوجه بسحب الأسئلة الموزعة على الإدارات بعد تأجيل الامتحانات

الإعلان عن ترقيات معلمي الأزهر 2020.. تعرف عليها بالأسماء

ترشيحاتنا

صدام محتمل مع الزمالك أو صن داونز.. سيناريوهات مجموعة الأهلي بدوري الأبطال

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة أستون فيلا بكأس الاتحاد الإنجليزي

نشرة الفن .. لقاء الخميسي تهاجم متابعيها عبر فيسبوك : بطلوا قلة أدب .. وزوجة تامر حسني تتهم فنانة شهيرة بملاحقته

خصم 3 نقاط.. عقوبة اقتحام الجماهير الملعب بتعديلات لائحة العقوبات

ترقب مصري| الكاف يجري قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية.. اليوم

العلماء اكتشفوا مفاجأة عند تشريح جثث لمرضى فيروس كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تكتسي بالبياض.. الثلوج تزين هذه المناطق بسلطنة عمان.. صور

متوهمش نفسك..4 اختلافات بين الإنفلونزا وفيروس كورونا

صور من أحدث عروض مسرحية أشرف عبد الباقي قبل تقديمها الليلة