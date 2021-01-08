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فن

اليوم.. عبير صبري تكشف لبرنامج واحد من الناس عن أصعب مواقف تعرضت لها

الجمعة 08/يناير/2021 - 10:14 ص
صدى البلد
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آيه عاطف
تحل الفنانة عبير صبرى، ضيفة في حلقة خاصة من برنامج "واحد من الناس" والذي يقدمه الإعلامى الدكتور عمرو الليثى، وذلك فى العاشرة مساء اليوم الجمعة.

وتكشف عبير صبري خلال الحلقة عن العديد من الأسرار والتصريحات المثيرة للجدل ومنها، أنها ندمت على أنها استعجلت في ارتداء الحجاب ولم تكن واثقة من تلك الخطوة وندمت ايضا على خلع الحجاب، كما تكشف عن العقد التى عانتها .

كما تكشف عن المواقف الصعبة التى تعرضت لها مع والدها وتحملها مسئولية امها واخواتها ، وحملات الاضطهاد التى تعرضت لها فى مجال التمثيل، وأيضًا لماذا منعت شقيقتها مروة من خوض تجربة التمثيل؟.

كما تقدم للزوجات نصيحة مهمة، وتكشف عن تعرضها للخيانة فى مجال التمثيل ومع الأصدقاء وفي مجال العمل وأسباب لجوئها لعيادات الطب النفسي.

وتذاع الحلقة من واحد من الناس على جزئين الجمعة والسبت على شاشة الحياة.
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