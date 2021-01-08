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رياضة

15 مواجهة شرسة بمجموعتي القاهرة وبحري في دوري القسم الثاني

الجمعة 08/يناير/2021 - 10:30 ص
صدى البلد
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عبدالله هشام
تقام اليوم الجمعة، منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري القسم الثاني لمجموعة القاهرة وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف عصرا . 

طنطا - منتخب السويس 
ويحاول فريق طنطا بقيادة رضا عبدالعال العودة لطريق الانتصارات وتعويض نزيف النقاط الذي لاحقه طوال الفترة الماضية على أمل تحسين مركزه في جدول الترتيب،بينما يدخل فريق منتخب السويس بهدف تحقيق الثلاث نقاط لمواصلة الصراع على الدخول في صراع الصعود للدورى الممتاز . 

وضمت قائمة طنطا 22 لاعبا هم:  محمد فتحي، محمد موسي، ابراهيم الجرايحي، سليمان عبدربه، محمد ماجد اونش، حسام غالي، عصام عادل، ابراهيم عكوكو، كريم اسامه، محمود صلاح، زيكو، ميدو جمال، محمد حسام، ساهر زيادة، محمد عوض، السيد ابو امنة، شهاب فتحي، اسامه النجار، سعيد حسن، احمد الشافعي، محمد كامل.

المريخ - زد اف سي 
يدخل الفريقين بطموح الحصول علي الثلاث نقاط والصعود للدوري الممتاز حيث يسعي فريق زد اف سي الجديد استغلال الاستثمارات الكبيرة للعودة سريعا للأضواء والشهرة  

وجاءت مباريات المجموعة كالتالي : 
طنطا - منتخب السويس 
بتروجيت - الداخلية 
الترسانة - جمهورية شبين 
السكة الحديد - الزرقا 
كوكاكولا - سرس الليان 
بورتو السويس - القناة 
المريخ - زد اف سي 
النجوم - النصر

كما تقام اليوم مواجهات الجولة السابعة من منافسات مجموعة بحري بدورى القسم الثاني 

وجاءت المواجهات كالتالي : 
العاب دمنهور - الرجاء 
دكرنس - فاركو 
الاوليمبي - المنصور 
مالية كفر الزيات - سبورتنج 
حرس الحدود - بيلا 
الجزيرة المطروحي - بني عبيد 
ابو قير للأسمدة - الحمام 

تأجيل مباراة كفر الشيخ وبلدية المحلة 
وقررت لجنة المسابقات فى القسم الثاني باتحاد الكرة برئاسة خالد كامل تأجيل مباراة كفر الشيخ وبلدية المحلة. 

جاء ذلك بسبب إصابة عدد من لاعبي بلدية المحلة بفيروس كورونا ودخولهم الحجر الصحي والخضوع إلى بروتوكول العلاج.  

يذكر أن إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تحت إشراف محمد الشواربي عضو اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة أخطرت الأندية المشاركة في مسابقة الدوري العام بأقسامه الأربعة بأنه يحق للجنة المسابقات الدراسة والنظر في تأجيل أي مباراة.  

وذلك في حالة طلب النادي الذي تظهر فيه أكثر من خمس إصابات كوفيد-١٩ أو أي عدد به أكثر من حارس مرمى من المقيدين بالفريق الأول.
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