مدعومة بتفاؤل المستثمرين.. الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع قياسي



وزاد المؤشر ناسداك المجمع 325.78 نقطة أو 2.56 في المئة إلى 13066.57 نقطة

فقد صعد المؤشر داو جونز 211.66 نقطة بما يعادل 0.69 في المئة ليصل إلى 31041.06 نقطة، وزاد ستاندرد آند بورز 55.69 نقطة أو 1.49 في المئة مسجلًا 3803.83 نقاط.