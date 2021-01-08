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اقتصاد

مدعومة بتفاؤل المستثمرين.. الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع قياسي

الجمعة 08/يناير/2021 - 12:01 م
ارتفاع قياسى للاسهم
ارتفاع قياسى للاسهم الامريكية
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وكالات
سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية، مستويات قياسية مرتفعة عند إغلاق السوق اليوم، مدعومةً بتفاؤل المستثمرين حيال المزيد من الحزم التحفيزية لمساعدة الاقتصاد على تجاوز آثار الجائحة.


فقد صعد المؤشر داو جونز 211.66 نقطة بما يعادل 0.69 في المئة ليصل إلى 31041.06 نقطة، وزاد ستاندرد آند بورز 55.69 نقطة أو 1.49 في المئة مسجلًا 3803.83 نقاط.

وزاد المؤشر ناسداك المجمع 325.78 نقطة أو 2.56 في المئة إلى 13066.57 نقطة
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