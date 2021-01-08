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أخبار العالم

الحبس 3 شهور.. تعرف على عقوبة التسول فى المساجد بالإمارات

الجمعة 08/يناير/2021 - 12:02 م
الحبس عقوبة التسول
الحبس عقوبة التسول فى المساجد
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أمينة الدسوقي
أعلنت  النيابة العامة الإتحادية الإماراتية أن عقوبة التسول فى المساجد والمصليات العامة تتمثل فى الحبس مدة لا تزيد على 3 شهور وغرامة لا تزيد عن 5 آلاف درهم، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة الخليج الإمارتية.

وتنص المادة 9 من القانون الإتحادي 4 لسنة 2018، فى شأن تظيم ورعاية المساجد، على أنه: " يحظر التسول فى المساجد والمصليات العامة ومصليات الأعياد ويعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وغرامة لا تزيد عن 5 آلاف درهم".

وفى سياق آخر احتلت دولة الإمراات المرتبة الثانية ضمن قائمة الدول الأكثر تطعيما لسكانها ضد فيروس كورونا، وذلك بعد مرور نحو شهر على بدء عمليات توزيع عدة لقاحات.

واعتمد التقرير الذي نشره موقع ourworldindata المتخصص في البيانات على قائمته الجديدة على أرقام رسمية جمعها من الجهات الحكومية.

وكان المقياس في التقرير هو حجم التطعيم ضد الوباء لكل 100 شخص حتى الخامس من يناير 2021، من إجمالي السكان.
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