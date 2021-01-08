تحرير 17 محضرا للمخابز المخالفة بمركزي إيتاي البارود وشبراخيت





نفذت مديرية التموين بالبحيرة، بالتعاون مع مباحث التموين والطب البيطرى، اليوم الجمعة ، حملة تموينية متنوعة لضبط المخابز البلدية المخالفة والسلع الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق و محلات بيع المواد الغذائية بنطاق مركزي شبراخيت و إتياي البارود.

أسفرت الحملة في مركز إتياي البارود عن تحرير 8 محاضر نقص وزن، محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، 3 محاضر عدم إمساك سجلات الزيارات.

كما أسفرت الحملة في مركز شبراخيت عن تحرير 6 محاضر لاصحاب المخابز منهم 3 محاضر انتاج خبز ناقص الوزن حتى 15جرام، 3 محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

يذكر أن نفذت مديرية التموين بالبحيرة، بالتعاون مع مباحث التموين والطب البيطرى، أمس الخميس، حملة تموينية متنوعة لضبط المخابز البلدية المخالفة والسلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق و محلات بيع المواد الغذائية بنطاق مركز أبوحمص .

أسفرت الحملة عن ضبط 5 مخالفات تموينية منها الآتي :-

- ضبط 15 باكو معسل مجهول المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها، وتم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار بشأنها

- ضبط 2 مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار بأى وسيلة من وسائل الإعلان محلات بقالة حرة

- ضبط محل مواد غذائية غير معلن عن أسعار بيع السلع المعروضة.

- ضبط محل مشروع جمعيتي غير معلن عن الأسعار بأى وسيلة من وسائل الإعلان عن صرف السلع التموينية وهامش الربح المحدد وتم تحرير محاضر بالمخالفات والعرض على النيابة بعد قيدها بمركز الشرطة.

كما نفذت مديرية التموين بالبحيرة، بالتعاون مع مباحث التموين والطب البيطرى، الثلاثاء الماضي ، حملة تموينية متنوعة لضبط المخابز البلدية المخالفة والسلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق و محلات بيع المواد الغذائية بنطاق مركز الدلنجات.

أسفرت الحملة عن تحرير 5 محاضر نقص وزن، وتحرير محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، تحرير 3 محاضر تصرف بكميات قدرها 344 شيكارة دقيق، تحرير 4 محاضر عدم إعلان عن مواعيد التشغيل وعدم إمساك سجلات الزيارات وعدم وجود سجل الزيارات وعدم نظافة أدوات العجين.

ويذكر أن نفذت مديرية التموين بالبحيرة، بالتعاون مع مباحث التموين والطب البيطرى، السبت الماضي، حملة تموينية متنوعة لضبط المخابز البلدية المخالفة والسلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق و محلات بيع المواد الغذائية بنطاق مركز كفر الدوار.

وأسفرت الحملة عن ضبط مخزن مواد غذائية بحوزته 57 ألف و600 كيس بطاطس مقلية منتهية الصلاحية مختلفة الأنواع والأحجام، حيث تم تحميل 15 سيارة نقل والتحفظ على جميع الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ويذكر أن نفذت مديرية التموين بالبحيرة، بالتعاون مع مباحث التموين والطب البيطرى، الجمعة الماضية، حملة تموينية متنوعة لضبط المخابز البلديه المخالفة والسلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق و محلات بيع المواد الغذائية بنطاق مركز إدكو.

وأسفرت الحملة عن ضبط سيارة نقل بحوزتها 1240 كيلو منظفات مختلفة الأنواع والأشكال مغشوشة بأسماء شركات عالمية معروفة ومسجلة وذلك لإدخال الغش والتدليس علي المواطنين، حيث تم التأكد من أن هذه المنظفات مصنوعة ومعبأة بمعرفة مصنع غير مرخص في أحد القرى بمحافظة الدقهلية وغير مصرح له بمزاولة النشاط وغير حاصل علي موافقة الشركات،تم التحفظ علي المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم قيد برقم جنح أمن دولة طوارئ وجاري اتخاذ اللازم.

كما تم ضبط 5 كافتيريا بحوزتهم شيش وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وضبط عدد 2 مقهى وكافتيريا وذلك لقيامهم باستعمال اسطوانة غاز منزلية في الأغراض التجارية. تم تحرير المحاضر اللازمة وجاري العرض على الجهات المختصة.

ويذكر أن نفذت مديرية التموين بالبحيرة، بالتعاون مع مباحث التموين والطب البيطرى، الجمعة الماضية ، حملة تموينية متنوعة لضبط المخابز المخالفة والسلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق و محلات بيع المواد الغذائية بنطاق مراكز (أبوحمص، كفر الدوار، إيتاي البارود ).

أسفرت الحملة عن في مركز أبو حمص، تحرير 7 محاضر تموينية بالمرور على المخابز البلدية عبارة عن ( 5 مخالفات إنتاج خبز ناقص الوزن يتراوح ما بين 6 جم و 8 جم نسبة العجز في متوسط وزن الرغيف الواحد، عدد 2 مخالفة تصرف فى 10 شيكارة دقيق زنة 50كجم)، كما تم تحرير محضر ضد أحد أصحاب محلات الجزارة لعرضة لحوم ذبح خارج المجازر الحكومية وتم التحفظ على كمية اللحوم.

كما تم تحرير 10محاضر ضد مخابز بلدية لإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات القانونية في مركز إيتاي البارود، و تحرير 11محضر ضد أصحاب محلات جزارة لذبحهم لحوم خارج المجازر الحكومية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى وتم ضبط 50كجم لحوم فاسدة في مركز كفر الدوار.

ويذكر أن نفذت مديرية التموين بالبحيرة، بالتعاون مع مباحث التموين ومديرية الطب البيطرى، الخميس الماضي ، حملة تموينية متنوعة لضبط المخابز البلديه المخالفة والسلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق و محلات بيع المواد الغذائية بنطاق مركزي (دمنهور - بدر)

أسفرت الحملة عن تحرير 10 محاضر ضد أصحاب محلات تقوم ببيع عبوات لاصق المواسير البلاستيك المقلد لشركات كبري، حيث تم ضبط 750 عبوة لاصق مواسير غير مطابق للمواصفات القياسية ومجهول المصدر بمركز بدر.

كما تم تحرير 10 محاضر ضد محلات ملابس كبري وذلك لإقامتهم أوكازيون بدون تصريح وعدم الإلتزام بقانون حماية المستهلك وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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