تراجع نسب مشاهدات أغنية محمد رمضان .. وتفوق تامر حسني بـ خليك فولاذي وحمزة نمرة بـ فاضي شوية وإعلان 20 سنة واكتر لـ عمرو دياب

يبدو أن أزمة محمد رمضان، الأخيرة أثرت على شعبيته وحب الجمهور له، خاصة وأن معدل مشاهدات أغنيته التي طرحها بعد تلك الأزمة في تراجع كبير، كما تخطاه في المشاهدات كل من تامر حسني وعمرو دياب وحمزة نمرة.. ونستعرض لكم مشاهدات الأغاني بالأرقام ..





أغنية يلا بينا لـ محمد رمضان





حققت أغنية "يلا بينا" لـ محمد رمضان، 2 مليون ونصف المليون مشاهدة فقط بعد مرور ما يقرب من اسبوع على طرحها من يوم 1 يناير 2021.









تقول كلمات الأغنية: يلا بينا نسهر يلا.. يلا بينا ندوخ .. يلا بينا نسيب الكوكب ؛ مع أول صاروخ .. يلا بينا يلا بينا ؛ نولعها نار .. يلا بينا يلا بينا ؛ دي مافيهاش هزار .. يلا بينا بالسفينة مِن مارينا لمارينا ويا دُنيا راقصينا مِن الكآبة هربينا".









لا لا لا لا ؛ مافيش حزن لاء .. وتعالى وتعالى ؛ هترقص هنا .. لو عدله شقلبوها - لو عتمة نوروها - .. لو ناشفة هنطروها ؛ هنقلبها زار"









خليك فولاذي لـ تامر حسني





حققت أغنية "خليك فولاذي" لـ تامر حسني، نجاحا كبيرا جدًا حيث كسرت الـ 4 ملايين مشاهدة بعد طرحها يوم 1 يناير 2021 عبر القناه الرسمية على موقع "يوتيوب".









تقول كلمات الأغنية: "ليها طريقة فى البواخة الدنيا دي .. لما تصعب حاجة بتقفلها .. ولما تقلب وشها عليك فى يوم .. وتتعوجلك مستحيل تعدلها .. وبتبقى حاسس فجأة انك لوحدك .. وكل الناس دي عاملة مؤامرة كبيرة ضدك".









بس الحقيقة أن في نفس الدقيقة .. قدامك الف فرصة في اكتر من طريقة .. خليك فولاذي وده مش تعبير مجازي .. عايزاك الدنيا جامد وده مش وقت التعازي".









"خليك فولاذي" كلمات وألحان: عزيز الشافعي، توزيع: رامي سمير، ميكس: خالد سند، ماستر: أمير محروس.









إعلان ٢٠ سنة واكتر لـ عمرو دياب





حقق إعلان " ٢٠ سنة وأكتر" لـ عمرو دياب، نجاحا كبيرا حيث اقترب من 4 ملايين ونصف المليون مشاهدة بعد طرحه يوم 31 ديسمبر 2020.





فاضي شوية لـ حمزة نمرة





حققت أغنية فاضي شوية لـ حمزة نمرة، نجاحا كبيرا جدًا حيث إقتربت من تخطي 10 ملايين مشاهدة بعد طرحها يوم 30 ديسمبر 2020.





تقول كلمات الأغنية: " آه يا سلام .. سيبنا الوقت يعدي أوام .. ما حسبناش اللحظة الجاية .. دا اسمه كلام .. عيشنا العمر نربّي حمام .. بس نسينا نقوم غيّة .. ومايهمكش عادي.. اسمع مني الساعة دي .. مش وقت عتاب أو لوم".





فيها ايه لو نرجع تاني .. وبدل ما تكون وحداني .. تسندني معاك ونقوم .. فاضي شوية .. نشرب قهوة فى حتة بعيدة .. إعزمني على نكتة جديدة .. وخلّي حساب الضحك عليّا".



