البروتوكول الأفضل لعلاج الأطفال المصابين بـ كورونا

فى اطار التصدى لـ كورونا وتقليل الخسائر البشرية كشفت وزارة الصحة والسكان، عن البروتوكول العلاجي المستخدم لعلاج الأطفال من الفيروس بالمستشفيات وهو نفس البروتوكول العلاجي المستخدم للكبار مع وجود بعض الاختلافات البسيطة.





وأكدت الوزارة أنه في حالة ظهور أي أعراض علي الطفل يجب نقله للمستشفي وعدم اعطاء أى ادوية دون استشارة الطبيب.





وإليكم البروتوكول العلاجي للأطفال الذى حددته وزارة الصحة:

الحالات البسيطة:

دواء مسكن وخافص الحرارة (بارسيتامول)

لا يوجد داعى للمضاد الحيوي إلا فى حالة حدوث عدوى بكتيرية تظهر فى التحاليل أو الأشعة





- الحالات المتوسطة والتى تستلزم حجز بالمستشفى:

دواء مسكن وخافص الحرارة (بارسيتامول)

مضاد حيوى للحماية من حدوث عدوى بكتيرية داخل المستشفى، والجرعة تحدد حسب وزن الطفل وابرز الادوية زيثرومايسن وسيفترياكسون.

اعطاء مضادات التجلط كجرعات وقائية أو علاجية حسب تحليل d-dimer

استخدام مضادات الفيروسات لكن لا يستخدم ريميدسيفير أو فافيبرافير.





الحالات الشديدة تستلزم دخول الطفل داخل العناية المركزة:

اعطاء خافض للحرارة ومسكن " بارسيتامول "

اعطاء مضاد حيوى واسع المجال بناء على اختيار الطبيب وابرزهم سيفبيم وزيثرومايسن وفانكوميس

استخدام مضادات التجلط وتكن جرعة علاجية حسب وزن الطفل .

استخدا مضادات الفيروسات ما عدا فافيبرافير أو ريميدسيفير.

أما أدوية الديكسا أو Tocilizumab الجرعة حسب الوزن ويعطى فى حالة حدوث تدهور سريع للحالة أو تدهور فى الأشعة المقطعية

اعطاء المحاليل والأكسجين طبقًا للحالة وارشادات الطبيب المعالج.