خسائر تركيا تتواصل في سوريا.. مقتل 3 عناصر من الميليشيات الموالية لها

وقع انفجار قرب نقاط التماس ما بين الميليشيات الموالية لتركيا وقسد على محاور أبو راسين بريف الحسكة، نتيجة لغم أرضي انفجر بسيارة عسكرية للميليشيات الموالية لتركيا بالقرب من نقطة محارسهم الغربال القديم بريف قرية أسدية.





وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان فقد أدى الانفجار إلى مقتل 3 من العناصر، فيما حاول الرابع الهرب ليتم قنصه من قبل عناصر قسد.





وأشار المرصد السوري إلى أن محاور أبو راسين تشهد هدوءًا حذرًا حيث يتخلله استهدافات وقصف متبادل على نقاط التماس ما بين ميليشيا قسد من جهة، والميليشيات الموالية لتركيا من جهة أخرى.





وكانت مصادر المرصد السوري أفادت، بأن القوات التركية قصفت محيط محطة الكهرباء المغذية لمنطقة تل تمر بريف الحسكة، مما أدى إلى خروج ثلاث خطوط بقوة 20 ك. ف عن الخدمة وانقطاع الكهرباء بشكل كامل عن المنطقة.





هذا وفيما تواصل القوات التركية والمليشيات الموالية لها قصفهما الصاروخي على مناطق ريف تل تمر، حيث طال القصف قُرى وبلدات الكوزلية وتل اللبن وأم الخير ودردارا، ومحيط القاعدة الروسية الواقعة في منطقة المباقر شمالي بلدة تل تمر بريف الحسكة، تزامنا مع تحليق لطيران الاستطلاع الروسي والتركي في أجواء المنطقة بحسب المرصد.



