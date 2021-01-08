ترامب يقع في شر أعماله.. الديمقراطيون يسابقون الزمن لعزله.. تحقيقات جنائية عن دوره في التحريض على العنف.. وتمرد ضد قراراته في أروقة إدارته

مجلس النواب يبدأ إجراءات عزل ترامب منتصف الأسبوع المقبل

استقالة وزيرتين ومبعوث رئاسي و4 مسئولين بمجلس الأمن القومي بعد أحداث الكونجرس

بيلوسي تبحث مع رئيس الأركان الأمريكي تقييد سلطة ترامب العسكرية

مستشارو البيت الأبيض ينفون وجود أي نية لدى ترامب للاستقالة









تأبى أيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة في البيت الأبيض أن تمر بهدوء وسلاسة بانتظار مغادرته الرئاسة وتنصيب غريمه الديمقراطي جو بايدن، فعلى خلفية اقتحام أنصاره مبنى الكونجرس بالتزامن مع جلسة التصديق على نتائج الانتخابات، انفتحت أبواب الجحيم على رأس الرئيس الأمريكي الذي يلملم أوراقه للخروج إلى مصير مجهول.





وأعلنت كاترين كلارك، مساعدة رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديمقراطية نانسي بيلوسي، أن المجلس سيبدأ إجراءات عزل ترامب منتصف الأسبوع المقبل، على خلفية أحداث اقتحام الكونجرس.





وقالت كلارك: "إذا لم يتحرك المجلس لعزل ترامب فسيتم تدمير الديمقراطية الأمريكية، وإذا لم يتحرك نائب الرئيس مايك بنس لعزل ترامب فسيمضي المجلس قدما في إجراءات عزله".





وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن الديمقراطيين في مجلس النواب يعقدون اجتماعا، اليوم الجمعة، لمناقشة إجراءات عزل ترامب في أقرب وقت ممكن في الأسبوع المقبل.





وقالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي إن الكونجرس "سيتحرك" إذا لم يترك الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب منصبه طوعا، فيما ذكرت تقارير إعلامية أن 3 من أعضاء مجلس النواب الأمريكي يخططون للمضي قدما نحو مساءلة ترامب يوم الاثنين المقبل، مع احتمال إجراء تصويت على عزل الرئيس الأمريكي نهاية الأسبوع.





وأكدت بيلوسي وجود دعم ديمقراطي لفكرة مساءلة ترامب، أكبر من المساءلة الأولى، وأبلغت نوابًا ديمقراطيين في المجلس بأنها تفضل تفعيل المادة 25 من الدستور أو استقالة ترامب على المساءلة.





وقالت بيلوسي إنها بحثت مع رئيس هيئة الأركان المشتركة مارك ميلي اتخاذ إجراءات احترازية لمنع الرئيس دودالد ترامب من شن حرب عسكرية أو إصدار أمر بشن ضربة نووية.





ونشرت وسائل إعلام أمريكية بيانًا صادرًا عن بيلوسي تقول خلاله إنه يجب التحرك لحماية الشعب الأمريكي من أي هجوم غير متوازن لترامب، قد يؤثر على الديمقراطية الأمريكية.





وأكد 3 من مستشاري البيت الأبيض أن ترامب لا ينوي الاستقالة من منصبه قبل 20 يناير، موعد تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.





ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، عن أحد المستشارين بالبيت الأبيض قوله بشأن فرص استقالة ترامب "لا شيء"، بينما قال مسؤول آخر إن فرص استقالة ترامب "صفر"، موضحا أن الرئيس الأمريكي لا يعتقد أنه ارتكب أي خطأ.





من جانبه، أعلن ترامب في تغريدة على "تويتر" إنه لن يحضر حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن المقرر له في 20 يناير.





وقال موقع "أكسيوس" الأمريكي، اليوم الجمعة، إن بعض كبار مسؤولي إدارة الرئيس دونالد ترامب يستعدون للتصدي لأي أوامر غير قانونية أو خطيرة في الأيام الأخيرة من رئاسته.





ونقلت صحيفة "مترو" البريطانية عن مدعين عموم أمريكيين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يواجه تهمة التحريض على أعمال شغب، بعد اقتحام أنصاره مبنى الكونجرس الأربعاء الماضي، بالتزامن مع جلسة التصديق على نتائج الانتخابات.





وقال المدعون العموم إنهم يدرسون مواقف "جميع الأطراف" التي شاركت في أعمال الشغب داخل الكونجرس وفي محيطه، ونتج عنها مقتل 5 أشخاص.





ولم يستبعد القائم بأعمال مدعي عام العاصمة واشنطن مايكل شيروين احتمال فتح تحقيق رسمي حول دور ترامب في التحريض على أعمال العنف التي وقعت أثناء اقتحام المحتجين للكونجرس.





وعصفت حالة من الصدمة والذهول بإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأجبرت عددًا كبيرًا نسبيًا من المسئولين الأمريكيين على مراجعة موقفهم المتمسك بالبقاء إلى جانب الرئيس المنتهية ولايته حتى يومه الأخير في المنصب، ودفعتهم إلى تقديم استقالاتهم للنأي بأنفسهم عن وصمة الحدث المشين وغير المسبوق في التاريخ الأمريكي.





وأعلنت وزيرة النقل الأمريكية إلين تشاو استقالتها من منصبها لتكون أول وزيرة في حكومة ترامب تستقيل على خلفية اقتحام الكونجرس، وهي زوجة ميتش ماكونيل زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ.





وبعد ساعات قليلة من استقالة إلين تشاو، أعلنت وزيرة التعليم الأمريكية بيتسي دايفوس استقالتها من منصبها، وألقت باللوم على ترامب بسبب تحريضه على "الغزو العنيف غير المنطقي" لمبنى الكابيتول الأمريكي.





وأعلن كبير موظفي البيت الأبيض السابق والمبعوث الخاص الحالي إلى أيرلندا الشمالية، ميك مولفاني استقالته من منصبه، احتجاجا على اقتحام أنصار الرئيس دونالد ترامب مبنى الكونجرس.



