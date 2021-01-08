الشوط الأول .. بايرن ميونخ يتعادل مع بروسيا مونشجلادباخ 2-2 في البوندسليجا

تعادل فريق بايرن ميونخ مع نظيره بروسيا مونشجلادباخ بهدفين لمثلهما، في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين في الجولة الخامسة عشر لبطولة الدوري الألماني.





افتتح البولندي روبرت ليفاندوفسكي التسجيل لـ بايرن ميونخ في الدقيقة 20 من ضربة جزاء، قبل أن يضاعف زميله ليون جروتسكا من تقدم البايرن في الدقيقة 26.





وأحرز هوفمان الهدف الأول لـ مونشجلادباخ في الدقيقة 36، أعقبه بهدف ثان في الدقيقة 45، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 2-2









وجاء تشكيل بايرن ميونخ كالآتي:





في حراسة المرمى: مانويل نوير





خط الدفاع: بنجامين بافارد - نيكولاه زوله - ديفيد ألابا - ألفونسو دافيز





خط الوسط: يوسوا كيميتش - ليون جروتسكا - توماس مولر





خط الهجوم: دوجلاس كوستا - ليروي ساني - روبرت ليفاندوفسكي





وتنطلق المباراة في تمام التالسعة والنصف بتوقيت القاهرة.





ويحتل بايرن ميونخ المركز الأول برصيد 33 نقطة، فيما يحتل بروسيا مونشجلادباخ المركز السابع برصيد 21 نقطة.

وأعلن هانز فليك، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، تشكيل فريقه لمواجهة بروسيا مونشجلادباخ، في الجولة الخامسة عشر لبطولة الدوري الألماني.