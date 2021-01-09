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فن

لا لمجدي شطة في النقابة تريند يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي

السبت 09/يناير/2021 - 12:36 ص
صدى البلد
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محمد نحلة
بعد أن أعلن مجدي شطة أنه يستعد الفترة الحالية للمشاركة في اختبارات الأصوات الجديدة بنقابة المهن الموسيقية، والتي من المُفترض انطلاقها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، تصدر تريند #لا_لمجدي_شطه_في_النقابه مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصا تويتر مؤكدين رفضهم التام لحصول مجدي شطة على عضوية المهن الموسيقية.

وكانت نقابة المهن الموسيقية، قد نظمت لجنة اختبارات الأصوات الجديدة، لمنحها عضويتها من عدمه، وذلك في نهاية شهر أكتوبر الماضي.

وضمت لجنة تحكيم إختبارات الموسيقيين كلًا من صلاح الشرنوبي، وأمجد العطافي، ومحمد ضياء الدين، وسامي الحفناوي، وجيهان مرسي، وعلاء سلامة.

وخضع للاختبارات كل من عمر كمال وحسن شاكوش، وفريق المدفعجية، وبعض مطربي المهرجانات أبرزهم كزبرة وحنجرة.
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