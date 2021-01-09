دراسة دولية: الطفرة الجديدة من فيروس كورونا أكثر عدوى وانتشارًا

أحدثت الطفرة الجديدة لفيروس كورونا المستجد قلبا للموازين، بسبب انتشارها السريع وارتفاع نسبة العدوى بها، وبحث العلماء السبب في عدوتها العالية هذه ووجدوا أنها تتكاثر في الحلق.





فتلك السلالة أكثر قابلية للانتقال بنسبة 70 في المائة من الأصلية، لكن الخبراء يقولون إن الأدلة تظهر أنها تنتقل من شخص إلى آخر، حتى تستقر في حلق الشخص المصاب، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.





وكشفت دراسة أجرتها هيئة الصحة العامة في إنجلترا وجامعة برمنجهام أن حوالي 35 في المائة من المرضى المصابين بالسلالة الطافرة لديهم مستويات عالية جدًا من فيروس كورونا في عيناتهم.





ويتم أخذ المسحات من مؤخرة الحلق والأنف، وقال مؤلفو الدراسة إن الأحمال الفيروسية العالية على هذه المسحات مرتبطة بحالات أكثر خطورة لـ Covid-19.





وقال "مايكل كيد" رئيس الدراسة، إن الدليل يمكن أن يساعد العلماء في التحقيق في كيفية صنع المتغير نسخًا أكثر من نفسه في كل شخص يصيبه، وقال الخبراء إنه كان "من الصعب تحديد سبب انتشار هذا المتغير بشكل أسرع عن السابق".





لكن الخبر السار وفقًا للسير "باتريك فالانس" كبير المستشارين العلميين للحكومة البريطانية، هو "إذا كنت مصابًا بفيروس كورونا بالفعل، فمن المحتمل أنك محصن ضد السلالة الجديدة".





وقال "فالانس": "ما نعرفه هو أن 22 تغييرًا في الشفرة الوراثية جعلت الفيروس أكثر قابلية للانتقال، ولكن بقدر ما يمكننا رؤيته، فإنه لا يخفيه عن الجهاز المناعي، لذلك إذا كنت قد أصبت بعدوى من قبل، فإنك لن تصاب به مجددًا".



