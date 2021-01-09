ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

دراسة دولية: الطفرة الجديدة من فيروس كورونا أكثر عدوى وانتشارًا

السبت 09/يناير/2021 - 10:38 ص
صدى البلد
Advertisements
نهى حمدي
أحدثت الطفرة الجديدة لفيروس كورونا المستجد قلبا للموازين، بسبب انتشارها السريع وارتفاع نسبة العدوى بها، وبحث العلماء السبب في عدوتها العالية هذه ووجدوا أنها تتكاثر في الحلق.

فتلك السلالة أكثر قابلية للانتقال بنسبة 70 في المائة من الأصلية، لكن الخبراء يقولون إن الأدلة تظهر أنها تنتقل من شخص إلى آخر، حتى تستقر في حلق الشخص المصاب، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

وكشفت دراسة أجرتها هيئة الصحة العامة في إنجلترا وجامعة برمنجهام أن حوالي 35 في المائة من المرضى المصابين بالسلالة الطافرة لديهم مستويات عالية جدًا من فيروس كورونا في عيناتهم.

ويتم أخذ المسحات من مؤخرة الحلق والأنف، وقال مؤلفو الدراسة إن الأحمال الفيروسية العالية على هذه المسحات مرتبطة بحالات أكثر خطورة لـ Covid-19.

وقال "مايكل كيد" رئيس الدراسة، إن الدليل يمكن أن يساعد العلماء في التحقيق في كيفية صنع المتغير نسخًا أكثر من نفسه في كل شخص يصيبه، وقال الخبراء إنه كان "من الصعب تحديد سبب انتشار هذا المتغير بشكل أسرع عن السابق".

لكن الخبر السار وفقًا للسير "باتريك فالانس" كبير المستشارين العلميين للحكومة البريطانية، هو "إذا كنت مصابًا بفيروس كورونا بالفعل، فمن المحتمل أنك محصن ضد السلالة الجديدة".

وقال "فالانس": "ما نعرفه هو أن 22 تغييرًا في الشفرة الوراثية جعلت الفيروس أكثر قابلية للانتقال، ولكن بقدر ما يمكننا رؤيته، فإنه لا يخفيه عن الجهاز المناعي، لذلك إذا كنت قد أصبت بعدوى من قبل، فإنك لن تصاب به مجددًا".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مسئول بريطاني يحذر: سلالة جديدة من كورونا قد تكون منتشرة في دول أخرى

ماذا يعرف العالم عن سلالة كورونا الجديدة؟

11 معلومة عن السلالة الجديدة لفيروس كورونا في بريطانيا

علماء يزعمون: نشأة سلالة كورونا الجديدة بدأت في أمريكا

لا سبب لوقف الرحلات.. أمريكا تقرر عدم طلب فحص كورونا للقادمين من بريطانيا

دراسة: الإغلاق لن يؤثر عليها والوفيات ستزيد.. تطور خطير في سلالة كورونا الجديدة

ترشيحاتنا

حتى بعد الشفاء.. أضرار تلحق بأجساد المتعافين من فيروس كورونا

بعد تصدر هدافي الدوري.. كهربا يوجه رسالة لـ جمهور النادي الأهلي | شاهد

أصبح خطيرا.. 5 أسباب تجعلك تتخلى عن استخدام تطبيق واتسآب

بإطلالة جديدة.. ندى بسيوني تشعل إنستجرام في أحدث ظهور لها

هؤلاء أبرز مشاهير الخليج تلقوا لقاح كورونا

هتك عرض 3 فتيات.. اليوم نظر محاكمة المتهم أحمد بسام زكي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على سعر ومواصفات تويوتا فورتشنر 2021 في مصر.. صور

سعر ومواصفات شيري أرزيو 5 الجديدة في مصر.. صور

تبدأ من 288 ألف جنيه.. أسعار ومواصفات شيفروليه الدبابة موديل 2021.. شاهد