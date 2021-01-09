من الدكة إلى الهداف.. كيف أصبح كهربا اللاعب رقم 1 في الأهلي

لم تكن صفقة انتقال كهربا إلى النادي الأهلي سلسة غلى الحد الذي يٌمكن اللاعب من استعادة المعنويات المرتفعة والهدوء النسبي الذي يجعله في أفضل حالاته، خاصة بعد الشكاوى المُقامة ضده من جانب نادي الزمالك والهجوم الذي يتعرض له من جماهير القلعة البيضاء، وخسارة أول لقب له أمام الزمالك فضلا عن عقوبة بالإيقاف عقب مباراة كأس السوبر المحلي في الغمارات.

بداية غير موفقة

كهربا لم يكن مفيدا للأهلي خلال الـ 6 شهور الاولى من قدومه، وطوال فترة رينييه فايلر كان كهربا مجرد لاعب احتياطي غير مُجدي للفريق، يتم إضافته للقائمة وربما المشاركة أو التهديف في لقاءات ثانوية غير حاسمة أو خروجه من القائمة دونما شعور أو إحساس بغيابه عن الفريق.

ومع قدوم بيتسو موسيماني ظل كهربا غائبا عن التواجد أساسيا في خطط المدير الفني، لكنه أصبح الورقة الأكثر ربحا بالنسبة للأهلي بجانب وليد سليمان حتى ان دكة الأهلي أصبحت الدكة الحاسمة في مباريات الدوري المصري الممتاز.

كهربا استطاع بذكاء مفرط وحكمة بالغة أن يتجاوز أزماته وأن يكبح جماح انفلاتاته وسرعة ردود أفعاله الغاضبة مستمسكا بلعب كرة القدم فقط، وعلى الرغم من بعض المشاكل والهفوات البسيطة إلا ان اللاعب رضخ للعقوبات برضا في سبيل التركيز في الملعب فقط.

كهربا الحاسم

بالأمس شارك كهربا مع الأهلي بديلا في مباراة سيراميكا كليوباترا، في الوقت الذي كان الأهلي مسيطرا على مجريات اللقاء وقلقا من هجمات سيراميكا كليوباترا الخطيرة التي كادت أن تخطف المباراة قبل أن ينزل كهربا إلى أرض الملعب ويستقبل كرة عكسية من محمد مجدي أفشة ويودعها الشباك بكل ثقة واقتدار.

كهربا سجل هدفا أراح الفريق وجلب له الثلاث نقاط قبل عشر دقائق من النهاية التي مرت بسهولة على لاعبي الأهلي الذين عانوا طوال 80 دقيقة من دفاعات ومرتدات لاعبي سيراميكا كليوباترا ولم يجدو سبيلا للوصول إلى المرمى عبر انطلاقات معلول أو مجهودات والتر بزاليا وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر.

كهربا هداف الدوري المصري

استطاع كهربا الوصول إلى الهدف رقم 4 مع الأهلي خلال مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم متوفقا على زميله في الفريق محمد شريف صاحب الـ 3 أهداف، ومروان حمدي لاعب المقاصة بنفس الرصيد، وعمر كمال لاعب المصري، ووالتر بواليا المنتقل من الجونة إلى الأهلي، وأحمد سمير لاعب طلائع الجيش.

ويطمح كهربا لتسطير تاريخ جديد مع الأهلي والحصول على لقب فردي عقب مشاركته الفاعلة في ثلاثية الأهلي بالحصول على الدوري الممتاز وبطولة أفريقيا وكأس السوبر المحلي خلال أسبوعين فقط.