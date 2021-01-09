المراكز التكنولوجية بالشرقية تستقبل 235 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، على استمرار توافد عدد كبير من المواطنين علي المراكز التكنولوجية المتواجدة بجميع مراكز ومدن المحافظة، لسرعه تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء العشوائى والإستفادة من مد مهلة التصالح ودفع ٣٠٪ قيمه جدية التصالح ممن يقومو بالسداد خلال شهر يناير الجاري .





ووجه المحافظ ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء والعاملين بمراكز التكنولوجيا والوحدات المحلية القروية ، بحسن استقبال المواطنين وتشجيعهم على الإستمرار والتقدم بملفات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع لدخولهم تحت مظلة الدولة والقانون، لافتًا إلى أن المراكز التكنولوجية قد استقبلت 235 ألف و354 طلب حتى اليوم وتحصيل نسبة ٣٠% قيمة جدية التصالح طبقًا للقانون.

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وأشار المحافظ ، إلي أن أهالي الشرقية حرصوا على التوافد بكثافة علي المراكز التكنولوجية المنتشرة بنطاق المحافظة لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء العشوائي والإستفادة من الفرصة التي أعطتها الحكومة بشأن مد فترة قبول طلبات التصالح وتقنين أوضاعهم لمدة أخرى إضافية حتى نهاية شهر مارس المقبل.

وعلي جانب أخر ، فقد أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه قامت فرق إدارة مكافحة ناقلات الأمراض بمديرية الشئون الصحية، والفرق التابعة للإدارات الصحية بمحافظة الشرقية، بالإستمرار في أعمال التطهير المكثفة بجميع المنشآت الصحية، وغيرها من المنشآت الأخري، والتي تقدم خدمات للمواطنين، وأماكن التجمعات بالبنوك، ومكاتب البريد، وماكينات الصرافة، ودور العبادة، ومواقف السيارات، وحلقة السمك، ودورات المياه العمومية، وغيرها، حيث تم تطهير جميع الأسطح، والمكاتب الإدارية، بالمنشآت الصحية، وغيرها، والرش بالكلور بالنسب المحددة طبقًا لتعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية ، أنه في سياق متصل قامت الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة بالمديرية، بتكثيف برنامج المقاومة، لمكافحة يرقات الذباب والذباب البالغ علي تجمعات القمامة بأجهزة الضباب، ومواتير الرش الأرضية، والرشاشات الظهرية لمكافحة الحشرات الزاحفة بدورات المياه، ومقالب القمامة العمومية، وتجمعاتها، والقيام بأعمال الترصد الحشري لليرقات بالتجمعات المائية، والإلتزام بالتعليمات في المقاومة الصباحية والمسائية في جميع مراكز ومدن المحافظة.

وأوضح وكيل الوزارة ، أن هذه الإجراءات الإحترازية تأتي ضمن خطة الدولة الوقائية في ظل الظروف الراهنة، لتجنب إنتشار العدوي، مقدمًا الشكر لجميع فرق العمل علي المجهود المبذول، للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة.