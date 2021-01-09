الأمم المتحدة تتوقع إرسال عدد محدود من المراقبين الدوليين المحايدين إلى ليبيا

توقعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إرسال عدد محدود من المراقبين الدوليين المحايدين غير المسلحين، وبالزي المدني، للانضمام إلى المراقبين الليبيين التابعين للجنة العسكرية المشتركة (5+5).





وذكرت البعثة - في بيان اليوم /السبت/ - أن إرسال المراقبين الدوليين سيتم على النحو الذي ورد في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن في 30 ديسمبر الماضي، والذي اقترح فيه ترتيبات دعم وقف إطلاق النار من خلال إنشاء وحدة مراقبة كجزء من البعثة الأممية.





ودعت مجموعة العمل الأمنية المعنية بليبيا جميع الأطراف الليبية إلى الإسراع في تنفيذ وقف إطلاق النار وفتح الطريق الساحلي بين أبوقرين وسرت، وإخراج جميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة على الفور.





وأكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومجموعة العمل دعمهما الكامل للجنة العسكرية المشتركة والتنفيذ التام لاتفاق وقف إطلاق النار.







