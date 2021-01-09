ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

مستقبل مصر.. الزراعيين: السيسى يستهدف التوسع فى استصلاح الأراضى للزراعة

السبت 09/يناير/2021 - 04:47 م
صدى البلد
Advertisements
شيماء مجدي

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي باستصلاح ٥٠٠ ألف فدان على امتداد طريق محور الضبعة بالاتجاه الشمالى الغربي للجمهورية. 

و قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين ، إن الدولة تسعى إلي استصلاح كل متر من أراضيها يمكن استصلاحه ، منوها بأن القيادة السياسية الحكيمة تحرص على التوسع أفقيا لسد احتياجات المواطنين مع تصدير الفائض إلي الخارج .

وأوضح " خليفة"  لـ " صدى البلد " أن مشروع مستقبل مصر الذى تفقده الرئيس السيسي أمس يستهدف استصلاح 500 ألف فدان ، ويعد من المشروعات الرائدة فى قطاع الزراعة، ويهدف إلي إتاحة السلع الغذائية خاصة فى ظل جائحة كورونا .

وأشار " نقيب الزراعيين " إلي أنه تم اختيار هذه المنطقة "" لتوافر بها المياه الجوفية ، وذلك لترشيد استهلاك المياه ، كما يتم استخدام أفضل التقنيات التكنولوجية فى مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعى ممايزيد الانتاج وتصدير الفائض للخارج وبالتالى توفير العملة الصعبة للبلاد .

وقال أن جميع المشروعات القومية تهدف إلي خدمة الشعب المصري ، وهناك مشروعات أخرى قادمة فى الاستصلاحات لتوفير السلع الغذائية بشكل أكبر ، مشيدا بتفقد الرئيس للمشروعات القومية الزراعية لمتابعة تنفيذها وتشديد الرقابة عليها .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

السيسي يتفقد مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي.. صور

الرئيس السيسي يتفقد مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي.. فيديو

الزراعة: مشروع مستقبل مصر لاستصلاح 500 ألف فدان للشعب المصري.. فيديو

السيسي لمسئولي مشروع مستقبل مصر: إيه مشاكلكم

القرش: العائد من القطاع الزراعي يمثل 20% من إجمالي الدخل القومي

تفقد الرئيس السيسي مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي يتصدر اهتمامات صحف القاهرة

ترشيحاتنا

ليفربول يجمد مفاوضات تجديد التعاقد مع محمد صلاح

حقيقة السماح لغير المعتمرين بدخول مطاف الكعبة

سقطت بالبحر.. أنباء عن مقتل جميع ركاب طائرة إندونيسيا المنكوبة

بعد تشميع أحد المطاعم الشهيرة ..احذر هذه المخالفات تعرضك للغرامة

لفض الاشتباك بين المالك والمستأجر.. قانون الإيجار القديم ينتظر الظهور إلى النور

سعر ومواصفات شيري أرزيو 5 الجديدة في مصر.. صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد حمض الفوليك للحامل واضراره

ملابس رياضية.. شقيقة هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

بإطلالة رياضية.. شقيقة هنا الزاهد تستعرض جمالها على إنستجرام