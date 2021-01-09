تسيير رحلة جوية أسبوعية من حلب إلى بيروت ذهابا وإيابا اعتبارا من 15 يناير الجاري

أعلنت الخطوط الجوية السورية، اليوم السبت، تسيير رحلة أسبوعية من حلب إلى بيروت ذهابا وإيابا، اعتبارا من 15 يناير الجاري.

وأوضحت وزارة النقل السورية - في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا) - أنه سيتم تشغيل رحلة جوية أسبوعية من بيروت إلى حلب والعكس اعتبارا من يوم الجمعة المقبل، داعية الراغبين في السفر إلى مراجعة المكاتب السورية للطيران اعتبارا من اليوم لترتيب حجوزاتهم.