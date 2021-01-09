الكلمات لا تكفي لتفسير حزنى.. أصالة تستعيد ذكرياتها مع خالد فؤاد بفيديو من حفل قديم

استعادت الفنانة السورية أصالة ذكرياتها مع المايسترو خالد فؤاد الذي وافته المنيه فجر اليوم السبت عن عمر ناهز الـ 72 عاما





ونشرت أصالة فيديو لها من إحدى حفلاتها الفنية بحضور خالد فؤاد والتي أوقفت فيها الحفل للترحيب به وسط تصفيق حاد من الجمهور وعلقت على الفيديو قائلة "لاتكفي الكلمات لتفسير حزني وغربتي فوق غربتي بغيابك .. سأبقى أُحاكي روحك الطيّبه وأدعو الله لك بالرّحمه والمغفره ولنا الصّبر على فراقك".





الموسيقار الراحل خالد فؤاد عمل قائد أوركسترا للعديد من الأعمال الفنية لعدد من كبار النجوم، وولد في 24 سبتمبر 1948 وقدم العديد من المؤلفات الموسيقية لعدد من الأعمال الدرامية المميزة.







