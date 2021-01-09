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تطوير العشوائيات: تنفيذ 1500 وحدة في حلايب وشلاتين

السبت 09/يناير/2021 - 06:27 م
صندوق تطوير العشوائيات
صندوق تطوير العشوائيات
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حمزة شعيب

قال المهندس خالد صديق رئيس صندوق تطوير العشوائيات، إن الصندوق يعمل في كل محافظات الجمهورية، وهناك 1500 وحدة يتم تنفيذها في حلايب وشلاتين، وهناك أيضا وحدات في الوادى الجديد ومرسى مطروح وجنوب سيناء .

وتابع صديق خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "غرفة الأخبار" والمذاع عبر قناة " تن"،"  أن أجهزة الدولة تسابق الزمن لإنجاز مشروعات التطوير في 27 محافظة على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أنه جارى حاليا تنفيذ 45 مشروعا ضمن خطة تطوير المناطق العشوائية تضم 50 ألف وحدة سكنية.

وكان مصطفى مدبولى رئيس الوزراء تفقد اليوم موقف تنفيذ تجمع سكني ضمن مشروع "معًا" بحي السلام أول، والذي يعد المرحلة الثانية من هذا المشروع، وتتضمن هذه المرحلة تنفيذ 102 عمارة سكنية، بواقع 3312 وحدة سكنية، تم الانتهاء من المباني بنسبة إنجاز 100%.
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