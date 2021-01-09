النيابة العامة تعلن مواعيد تقديم طلبات التعيين





اعلنت النيابة العامة عن مواعيد تقديم طلبات التعيين في وظيفة معارون نيابة من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعه ۲۰۲۰ بتقدير عام ( جيد ) على الأقل على ألا تزيد سن المتقدم على ثلاثين عاما وذلك طبقا للشروط والمواعيد المبينة بلوحة الإعلانات بدار القضاء العالی ومقار نيابات الاستئناف والنيابات الكلية والجدول.





ويطلب الملف من الموظف المختص بمكتب تعيینات أعضاء النيابة بدار القضاء العالی اعتبارا من يوم السبت 16 يناير حتى يوم الخميس 21 يناير مقابل سداد مبلغ ( 500 جنبه ) فقط بخزينة مكتب التعيينات بعد تقديم صورة مؤهل الطالب ولن يسمح بالدخول بدون ارتداء الكمامة.





ويقدم الملف إلى مكتب تعيینات أعضاء النيابة بدار القضاء العالى اعتبارا من يوم السبت الموافق ۲۰۲۱/۱/۳۰ حتی يوم الاثنين الموافق ۲۰۲۱/۲/۱۰ من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الرابعة مساء يوميا وذلك وفق للميعاد المحدد لكل جامعة بالجدول المرفق بالملف وبعد تسجيل المتقدم البيانات الكترونيا وفقا للرقم السري المرفق بالملف على موقع النيابة العامة



