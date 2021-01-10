برلماني: مطارات مصر آمنة ومستعدة لاستقبال الوفود السياحية

أكد النائب أمين مسعود، عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، أن كافة المطارات المصرية بالأماكن السياحية آمنة تماما ومستعدة لاستقبال الوفود السياحية في أي وقت، مشيدا بتصدر مطار شرم الشيخ لتقرير المجلس الدولي للمطارات لإقليم أفريقيا والذي يتضمن 21 مطار معتمد صحيا على مستوى قارة أفريقيا بالكامل.





وأوضح "مسعود"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن انتشار الفيروس التاجي جعل هناك عدة قيود وإجراءات لابد أن يتم تنفيذها خاصة في ظل تحور الفيروس وانتشار موجة ثانية منه في كافة دول العالم، لافتا إلى أن مصر استطاعت أن تطبق الإجراءات على أكمل وجه خاصة في المطارات حتى لا يتم تعطيل السياحة مرة أخرى.





وأشار عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، إلى أن توقف السياحة خلال انتشار الموجة الأولى وغلق المطارات أثر بالسلب على عدة جهات والتي على رأسها العاملين بالقطاع الذين تعطلت مصالحهم لمدة تجاوزت ال٤ أشهر، علاوة على تأثر الدخل القومي لنقص العملة الصعبة التي توفرها السياحة للدولة، مؤكدا أن مصر استعدت بشكل كبير لمواجهة الموجة الثانية حتى لا يتم تعطيل القطاع السياحي مرة أخرى.

يذكر أن المجلس الدولي للمطارات لإقليم أفريقيا، قد أعلن عن قائمة المطارات الـ21 المعتمدة صحيًا في قارة أفريقيا.





وجاء مطار شرم الشيخ الدولي في صدارة تلك المطارات ضمن برنامج الاعتماد الصحي للمطارات AHA الذي أطلقه المجلس الدولي للمطارات من أجل سفر آمن في ظل جائحة كورونا.





ويوفر برنامج الاعتماد الصحي للمطارات (AHA) تقييمًا لمدى توافق تدابير المطارات الصحية مع إرشادات ACI Aviation Business Restart and Recovery وتوصيات فريق عمل ICAO لاستعادة الطيران (CART) جنبًا إلى جنب مع أفضل الممارسات المهنية لتلك المطارات.