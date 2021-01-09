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رياضة

الزمالك ضد طلائع الجيش .. التعادل السلبي يسيطر وأوباما يفشل فى التهديف بعد ربع ساعة

السبت 09/يناير/2021 - 07:44 م
مباراة الزمالك وطلائع
مباراة الزمالك وطلائع الجيش
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يسري غازى
سيطر التعادل السلبي على لقاء فريق الزمالك وطلائع الجيش وفشل يوسف أوباما فى التهديف بمرمى المنافس بعد مرور ربع ساعة فى المباراة المقامة حاليا على ملعب استاد الجيش بالسويس، بالجولة السادسة للدوري المصري الممتاز.

بدأ اللقاء بمحاولات من جانب لاعبو الفريقين للسيطرة على متوسط الميدان ومرر فى الدقيقة الثالثة امام عاشور كرة طولية الى شيكابالا تمر الى رمية تماس وأرسل فى الدقيقة السابعة محمود الونش كرة طولية ينجح محمد بسام حارس طلائع الجيش قبل ان تصل للاعب الزمالك أحمد فتوح.

ونجح فى الدقيقة الثامنة أحمد فتوح لاعب الزمالك فى ابعاد الكرة من أمام عمرو جمال مهاجم الجيش وتخرج الى رمية تماس وراوغ فى الدقيقة 10 أحمد سيد زيزو مدافع الجيش وسدد الكرة داخل منطقة الجزاء تصطدم بأقدام مدافع المنافس.

وأرسل زيزو كرة فى الدقيقة 11 داخل منطقة الجزاء تمر من أمام المدافعين ويفشل يوسف أوباما فى اللحاق بالكرة وتضيع فرصة تسجيل هدف أول للفارس الأبيض.  

ودفع البرتغالى جايمي باتشيكو بتشكيل يضم كلا من :
 محمد أبوجبل في حراسة المرمى ومحمد عبدالغني ومحمود حمدي "الونش" وأحمد فتوح وحازم إمام في خط الدفاع وطارق حامد وإمام عاشور ويوسف إبراهيم "أوباما" وأحمد سيد "زيزو" ومحمود عبدالرازق "شيكابالا" في خط الوسط وعمر السعيد في خط الهجوم .

فيما استعان عبدالحميد بسيوني مدرب الطلائع بتشكيل كالتالي:
فى حراسة المرمى محمد بسام وبخط الدفاع الرباعي محمد ناصف وعلي الفيل وخالد سطوطي واحمد زولا وفى خط الوسط الخماسي فرانك ستيفن ومهند لاشين وأحمد سمير ومحمد شحاتة وإسلام محارب على أن يقود خط الهجوم عمرو جمال.
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