دراسة : 3 علامات أثناء النوم تشير للإصابة بالسكري

يمكن أن تؤثر مستويات السكر المرتفعة في الدم على الجسم بطرق لا حصر لها وقد تظهر بعض العلامات عند محاولة النوم.





وسبب تأخر الأعراض هو أن مستويات السكر في الدم غير المستقرة، والمضاعفات الرئيسية لمرض السكري من النوع 2 - تتعدى تدريجيًا على الجسم.





كما يوضح موقع Diabetes ، قد تكون المستويات المرتفعة تجعل نومك أقل راحة، فقد يجعلك تشعر بالدفء الشديد أو الانفعال وعدم الاستقرار.





ووفقا للموقع، بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستويات السكر في الدم بانتظام، يمكن أن يكون لذلك تأثير واضح على قدرتك على الحصول على نوم جيد ليلًا، وعلاوة على ذلك ، قد يؤدي الحرمان من النوم إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم.