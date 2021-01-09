نائب رئيس القابضة للمياه يطمئن على انتظام العمل بمحطة التل الكبير

شهدت اليوم، محطة المياه الكبرى بالتل الكبير بقطاع الاسماعيلية زيارة مفاجئة للدكتور أحمد معوض نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى للإطمئنان علي إنتظام العمل بالمحطة والاطمئنان على جودة المياه المنتجة، والتحقق من كفاءة مستويات التشغيل ، وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والتأكد من وسائل الأمن والسلامة وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.





يأتى ذلك فى إطار توجيهات المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بالمتابعة المستمرة لحالة محطات مياه الشرب والصرف الصحي الصحى بمختلف المحافظات والتأكد من حل شكاوى المواطنين.





وأكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، أهمية الدعم الفنى المستمر الذى توليه الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى للشركات التابعة فى اطار الحرص على استدامة الخدمة المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة المحطات ،حيث تضمنت الزيارة مراجعة سجلات التشغيل الخاصة بالمحطة وسجلات تسجيل العينات بالمعمل ومدى مطابقة المياه المنتجة للمعايير والمواصفات القياسية والتى تخدم مدينة التل الكبير بالكامل وبر أيمن ترعة الاسماعيلية بطاقة تصميمية 800 ل/ث .



