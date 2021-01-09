وزير الشباب: تغيير قادم في قانون الرياضة.. ولا نفتري على أحد..فيديو

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد ان الرياضة أمن قومي، مضيفا:" نتابع الأندية بالقانون".





وأضاف أشرف صبحي في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" سوف يحدث تغيير في قانون الرياضة في الجانب الخاص بالأندية، ولابد ان نحترم المواثيق الدولية الرياضية ".





وتابع اشرف صبحي:" التفتيش المالي والإداري مستمر وفقا لقانون الرياضة والوزارة تقوم بدورها ".





وأكمل اشرف صبحي:" نعطي جميع الأندية حقها ولا نفتري على أحد ولجنة التفتيش تتابع كل الأندية وكل المؤسسات الرياضة تخضع للتفتيش المالي والرقابي ".

وأضاف أشرف صبحي :" معظم استثمارات منشآت مونديال كرة اليد في الأصول وتعتبر اصول دولة سوف تدار لسنوات طويلة وسوف تقام بها بطولات لألعاب كثيرة ".



