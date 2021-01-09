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وزير الشباب: تغيير قادم في قانون الرياضة.. ولا نفتري على أحد..فيديو

السبت 09/يناير/2021 - 10:56 م
وزير الرياضة واحمد
وزير الرياضة واحمد موسى
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هاني حسين
قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد ان الرياضة أمن قومي، مضيفا:"  نتابع الأندية بالقانون".

وأضاف  أشرف صبحي  في  حواره مع  الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  سوف يحدث  تغيير في قانون الرياضة في الجانب الخاص بالأندية، ولابد ان نحترم المواثيق الدولية الرياضية ".

 وتابع اشرف صبحي:"  التفتيش المالي والإداري مستمر وفقا لقانون الرياضة  والوزارة تقوم بدورها ".

 وأكمل اشرف صبحي:"  نعطي جميع الأندية حقها ولا نفتري على أحد ولجنة التفتيش تتابع كل الأندية وكل المؤسسات الرياضة تخضع للتفتيش المالي والرقابي ".
 
وأضاف  أشرف صبحي :" معظم استثمارات منشآت مونديال كرة اليد في الأصول وتعتبر اصول دولة سوف تدار لسنوات طويلة وسوف تقام بها بطولات لألعاب كثيرة ".

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