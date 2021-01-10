بالدموع.. رجل يوثق لحظة عودته للمنزل ومقابلة كلبه بعد وقت طويل.. شاهد

وثق رجل اللحظة التي قابل فيها كلبه بعد غياب أسابيع عنه بعد أن كان محجوزا في المستشفى نتيجة إصابته بفيروس كورونا، ووضعه في العزل الصحي حتى استقرار حالته .





حسب ما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، فإن الرجل نشر اللحظة التي استقبله في الكلب الخاص بها بعد عودته إلى المنزل و كأنه أحد أبنائه و كان منتظرا و متشوقا عودته بفارغ الصبر .





ظهر في المشاهد التي نشرها الرجل أن الكلب كان متشوقا لرؤيته لدرجة الدموع التي ظهرت عليه حينما رآه مرة أخرى، وكأنه يخبره عن الشوق الذي كان بداخله له واحتياجه له طيلة تلك الفترة.





تفاعل رواد التواصل الاجتماعي مع ذلك المشهد العاطفي بين الرجل وكلبه، وأثنوا على على علاقة الكلاب بأصحابها وأكدوا أنهم من أوفى المخلوقات على وجه الأرض وحكى معظم المتابعين تجاربهم مع الكلاب.





نال المقطع نسبة مشاهدة كبيرة بعد أن قام رواد التواصل الإجتماعي بمشاركته عبر صفحاتهم .