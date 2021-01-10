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اقتصاد

تحليل| 247.5 مليون جنيه حصيلة تصاريح العمل خلال العام المالي الماضي

الأحد 10/يناير/2021 - 08:02 ص
رسوم وضرائب
رسوم وضرائب
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محمد يحيي

ارتفعت حصيلة رسوم تصاريح العمل إلي 247.5 مليون جنيه بنهاية العام المالي الماضي بزيادة بلغت 14.2 مليون جنيه عن العام السابق له إذ سجلت وقتها نحو 233.3 ميون جنيه بنهاية العام المالي قبل السابق.

وكشف تقرير مؤشرات أداء الحساب الختامي المبدئي لموازنة العام المالي الماضي أن الرسوم التي فرضتها الحكومة علي جوازات السفر وصلت إلي 235.5 مليون جنيه  مقابل لا شئ في العام السابق له.

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ووصلت رسوم الاجراءات القنصيلة بنهاية العام المالي الماضي إلي 3.82 مليار جنيه مقابل 6.23 مليار جنيه في العام السابق له.

وبلغت حصيلة رسوم الموانئ والمنائر لـ 2.62 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي ومقارنة بـ 3.3 مليار جنيه في العام قبل الماضي.

وبلغت رسوم حليج الأقطان نحو 14.1 مليون جنيه في العام المالي قبل الماضي ومقارنة بـ 24.5 مليون جنيه في العام المالي قبل السابق.




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