محافظ الشرقية يحيل مدير مدرسة للتحقيق لهذا السبب

عقب الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على قيام أحد مديري المدرسة بإقامة فرح أو عزاء داخل أحد مدارس المحافظة، قائلًا: "موضوع مخجل".





وأضاف "غراب" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني مقدم برنامج "التاسعة" والمذاع على "القناة الأولى المصرية" أنه تم إيقاف مدير المدرسة وإحالته للتحقيق.





وتابع: "مش قادر أتخيل إزاى مربي فاضل يقوم بهذا الإجراء، لن نتهاون أبدا حتى لو كان مين المخالف، ولابد أن يكون عندنا الوعي الكافي للحفاظ على صحتنا".





وتفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مستشفى ههيا المركزي لمتابعة سير وانتظام العمل داخل المستشفى والاطمئنان على الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى ولمصابي فيروس كورونا المستجد وكذلك التأكد من توافر المستلزمات الطبية وتقديم خدمة صحية وعلاجية مميزة للمرضى وللمترددين علي المستشفي .