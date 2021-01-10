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رياضة

لاعب ريال مدريد: الملعب ليس عذرا للتعادل مع أوساسونا

الأحد 10/يناير/2021 - 04:36 ص
صدى البلد
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محمد سمير
أعرب توني كروس لاعب خط وسط ريال مدريد، عن استيائه من التعادل السلبي ضد أوساسونا، في إطار منافسات الجولة 18 من الليجا، والتي أقيمت في ظروف مناخية سيئة بسبب العاصفة الثلجية التي هددت اللقاء.

وقال كروس، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لقد صنعنا فرصًا قليلة، وكان يتعين علينا صناعة المزيد، على الرغم من صعوبة الملعب، كنا نعلم أن الخصم سيدافع بهذه الطريقة".

وأضاف: "الملعب ليس عذرًا، لأننا لعبنا كفريقين على نفس الملعب".

وتابع: "لقد فقدنا الكرة بسرعة كبيرة، وكان من الصعب اللعب في خط الوسط، وكان لدى فيرلاند ميندي مساحة أكبر للتحرك".

وأتم: "تغييرات زيدان؟ التغييرات هدفها تحقيق ما نحتاجه، لكن هذه المرة لم تتغير الأمور كثيرًا، ولا يمكننا أن نكون سعداء بالنتيجة، لأننا نقاتل لاعتلاء الصدارة، والتعادل لا يساعدنا".
 
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