شبورة مائية كثيفة على طرق القليوبية.. والمرور تحذر السائقين

غطت الشبورة المائية فى الساعات الاولى من صباح اليوم عددا من الطرق السريعة والرئيسية بمحافظة القليوبية ، وهو ما دفع مرور المحافظة لمناشدة المواطنين للانتباه تفاديا لوقوع الحوادث والحفاظ على أرواح المواطنين إلى جانب انتشار الدوريات المتحركة والثابتة على الطرق السريعة.





وأغلقت الإدارة العامة للمرور طريق شبرا - بنها الحر فى الاتجاهين والطريق الاقليمى لوجود شبورة كثيفة منعا لوقوع أى حوادث مرورية لحين تلاشى الشبورة ووضوح الرؤية.





كما فرضت الإدارة العامة للمرور حالة من الطوارئ داخل غرف العمليات لمتابعة مدى الرؤية بالطرق أثناء حركة السيارات منعا للحوادث بسبب غلق عدد من الطرق نتيجة لظهور الشبورة المائية.





وطالب مرور القليوبية المواطنين بالالتزام بالسرعات القانونية وترك مسافة بين السيارات وبعضها خشية حدوث انزلاق لأي سيارة وعدم تخطى السيارات الأخرى أثناء السير مع الالتزام بالحارة الوسطى والاسترشاد بالخطوط الأرضية وزيادة مسافات الأمان بين السيارات مع منع التوقف على الطريق للسيارات، واستخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة لإشعار الآخرين بوجود السيارة.





من ناحية أخرى تمكنت مباحث مركز قليوب من إحباط محاولة موظف بالمعاش تهريب كمية من الحشيش والاقراص المخدرة إلى نجله الذي يقضي عقوبة الحبس بسجن مركز قليوب وعلى الفور تم ضبط الاب واحيل للنيابة وتولت التحقيق.





تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا بالواقعة من العميد شريف الدخاخني مأمور مركز قليوب وعلى الفور انتقل فريق من ضباط المباحث بقيادة العميد خالد المحمدي، رئيس مباحث القليوبية.



