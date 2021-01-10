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أخبار العالم

أمريكا: إيران تستخدم البرنامج النووي لابتزاز المجتمع الدولي وتهديد الأمن الإقليمي

الأحد 10/يناير/2021 - 09:13 ص
صدى البلد
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أ ش أ
 قالت وزارة الخارجية الأمريكية، "إن النظام الإيراني يستخدم برنامجه النووي لابتزاز المجتمع الدولي وتهديد الأمن الإقليمي"، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف لمواجهة التهديدات الإيرانية.

وقالت الخارجية في بيان، أوردته قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم /الأحد/ - "إن إيران لديها التزام قانوني بموجب الاتفاق النووي - الموقع معها في عام 2015 - للسماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول إلى المواقع النووية الإيرانية، وبالتالي فإن انتهاك هذه الالتزامات يتجاوز الإجراءات الإيرانية السابقة التي تتعارض مع التزاماتها النووية في الاتفاق".

وشدد البيان على الأهمية الكبيرة لامتثال إيران لهذه الالتزامات، مضيفا أن سياسة حافة الهاوية لن تعزز موقف إيران، بل ستؤدي، بدلا من ذلك، إلى مزيد من العزلة والضغط عليها.

وجددت الولايات المتحدة تأييدها الكامل لاستمرار عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران، مشددة على ضرورة أن يقابل طرد إيران للمفتشين الدوليين بإدانة عالمية.

وكان البرلمان الإيراني، أقر في ديسمبر قانونا يقضي بطرد المفتشين النوويين التابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية ما لم ترفع جميع العقوبات عن إيران.
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