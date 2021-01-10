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3360 وحدة سكنية .. محمد جاد: تدشين منطقة تجارية تنعش مدينة العبور الجديدة

الأحد 10/يناير/2021 - 09:32 ص
محمد جاد
محمد جاد
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شيرين عادل
قال الإعلامي محمد جاد، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أجرى جولة تفقدية بعدد من المشروعات الإسكان الاجتماعي والبديلة عن العشوائيات في مدينة العبور الجديدة. 

وأضاف  "جاد" خلال حلقته اليوم ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" ، أن الدكتور مصطفى مدبولي أكد خلال جولته أنه تم البدء فعليًا في تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة العبور الجديدة، والتي تشتمل على 96 عمارة سكنية بواقع 3360وحدة سكنية.

وأشار إلى أن مشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة العبور الجديدة يتضمن  96 وحدة إدارية، وتجارية أيضًا، بالإضافة لإنشاء 859 عمارة إسكان اجتماعي، ضمن تدشين منطقة تجارية تنعش المنطقة هناك.
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