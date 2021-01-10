3360 وحدة سكنية .. محمد جاد: تدشين منطقة تجارية تنعش مدينة العبور الجديدة

قال الإعلامي محمد جاد ، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أجرى جولة تفقدية بعدد من المشروعات الإسكان الاجتماعي والبديلة عن العشوائيات في مدينة العبور الجديدة.





وأضاف "جاد" خلال حلقته اليوم ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" ، أن الدكتور مصطفى مدبولي أكد خلال جولته أنه تم البدء فعليًا في تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة العبور الجديدة، والتي تشتمل على 96 عمارة سكنية بواقع 3360وحدة سكنية.



