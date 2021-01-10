ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

مدبولى: توجيهات رئاسية برصد شكاوى المواطنين وسرعة حلها

الأحد 10/يناير/2021 - 11:03 ص
صدى البلد
Advertisements
محمود مطاوع
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الحصاد السنوي لجهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة عن عام 2020، في تقرير قدمه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة، الذي أكد أنه مع بداية عام 2020، وبناء على تعليمات رئيس مجلس الوزراء، تم رفع قدرات منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تدريجيًا لمواكبة الأحداث والمتغيرات المختلفة، ونتج عن ذلك زيادة فعاليتها، حيث تمكنت خلال شهر ديسمبر الماضي من استقبال ورصد 149 ألف شكوى وطلب واستغاثة، ليصل إجمالي ما تعاملت معه المنظومة إلى 1.35 مليون شكوى خلال عام 2020.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن آلية عمل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلقت ترابطًا بين الحكومة والمواطن، مشددا في هذا الصدد على ضرورة أن يكون العمل بها على أعلى مستوى من حيث سرعة الاستجابة وحل مشكلات المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تيسير سُبل تلقي ورصد شكاوى المواطنين وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها، مؤكدا أن المنظومة تختصر إجراءات بيروقراطية كثيرة، كانت تستغرق شهورًا.

وأكد مدير المنظومة أنه تم حسم 87% من إجمالي الشكاوى التي تم توجيهها للجهات خلال العام، وجار مُتابعة المُتبقي منها بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات وباقي الجهات الحكومية، وبذلك تكون المنظومة قد نجحت في تلقى وفحص 2.56 مليون شكوى إلكترونيًا منذ إنشائها في يوليو 2017. 

وتابع أن الدور الحيوي للمنظومة كحلقة وصل بين المواطن والحكومة، عكسته تكليفات رئيس مجلس الوزراء للمنظومة بسرعة التنسيق مع القيادات الحكومية وحسم شكاوى المواطنين، وخاصة خلال بعض الأحداث المهمة مثل شكاوى وبلاغات الاشتباه أو الإصابة بفيروس "كورونا"، بالتعاون مع وزارتى الصحة والسكان والتعليم العالى، وشكاوى التصالح في مخالفات البناء بالتنسيق مع المحافظات المختلفة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الحكومة: استقبلنا 93 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال أكتوبر

بينها 517 حالة عاجلة.. منظومة الشكاوى الحكومية تتلقى 4 آلاف استغاثة طبية في أكتوبر الماضي

الحكومة: تفعيل 1500 كارت تكافل وكرامة.. وإيداع 20 حالة بدور الرعاية والمستشفيات

الحكومة تستقبل 22 ألف شكوى بسبب القمامة

استقبال 1.2 مليون شكوى.. مدبولي يستعرض تقرير الاستجابة لشكاوى المواطنين

منظومة الشكاوى الحكومية: تلقينا أكثر من 11 ألف شكوى خاصة بالسلع والخدمات التموينية خلال شهر

ترشيحاتنا

أطيب خلق الله .. مها أحمد تنعى هادي الجيار

اختفاء دراسات عن عدوى الخفاش من مختبر ووهان السري

حسن الرداد يعلن تفاصيل جنازة والدته

مع السلامة يا أستاذ .. منة فضالي تنعى هادي الجيار بكلمات مؤثرة

أيهما أفضل.. مقارنة بين تويوتا راش وسوزوكي ارتيجا موديلات 2021 | صور

قرار عاجل في طنطا بشأن واقعة اشتباك رضا عبد العال مع الجماهير

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملفتة ومثيرة للجدل.. 10 صور تكشف عن إطلالات مريم أوزرلي

في عيد ميلادها.. 10 صور تبرز أناقة سميرة سعيد بإطلالات مبهجة

أيهما أفضل.. مقارنة بين تويوتا راش وسوزوكي ارتيجا موديلات 2021 | صور