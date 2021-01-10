صحة شمال سيناء: تحمل نفقات علاج المرضى غير القادرين

أعلنت مديرية الصحة في محافظة شمال سيناء عن تحمل نفقات علاج المرضى غير القادرين على نفقات العلاج، حيث تم زيادة مبلغ الإعانة المخصصة لمرضى الدرن.





وأكد الدكتور طارق محمد كامل شوكة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة شمال سيناء، على زيادة المبلغ من ألف جنيه إلى 20 ألف جنيه، للصرف منه على المرضى غير القادرين علي تحمل تكاليف العلاج، مشيرا إلى أن إدارة الخدمة الاجتماعية الطبية ستتولى توزيع المبالغ اعتبارا من الأسبوع القادم، حيث تم تجهيز وذلك وفق قواعد وشروط الصرف التي تم تجهيزها لتوزيعها على الإخصائيين الاجتماعيين لتسهيل عملهم في خدمة المرض.





وأشار وكيل وزارة الصحة محافظة شمال سيناء، إنه تم إعفاء ١٤١ مريضًا من الرسوم الخاصة بالفحوصات الطبية، للمرضى غير القادرين الذين ورددوا علي مستشفى العريش العام خلال شهر ديسمبر من الماضي 2020 م. حيث تقوم إدارة الخدمة الاجتماعية الطبية بالمديرية بمساعدة غير القادرين من المرضى بإعفائهم من قيمة الفحوصات الطبية بعد القيام بعمل بحث اجتماعي شامل وزياراتهم منزليًا.





ومن جانبه، قال إبراهيم عبدالله، مدير إدارة الخدمة الاجتماعية الطبية بمديرية الصحة، إن الأخصائيين الاجتماعيين يقومون بواجباتهم نحو المرضى غير القادرين لمساعدتهم ودعمهم وتسهيل الخدمة الطبية لهم، مشيرا إلى أن مساعدة المرضى غير القادرين واجب إنسانى، وأن مكتب الخدمة الاجتماعية يعمل على مدار الساعة لخدمة المرضى غير القادرين.





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يذكر أن إدارة الخدمة الاجتماعية الطبية تقوم بمساعدة غير القادرين من المرضى بعد عمل الأبحاث الاجتماعية لهم وزيارتهم منزليا، ويتم إعفائهم من قيمة الفحوصات الطبية جزئيا وكليا (حسب الحالة)، إلى جانب توزيع الإعانات المالية المخصصة لبعض الفئات من المرضى الغير قادرين.







واضاف إن مساعدة المرضى غير القادرين واجب انساني ،وان مكتب الخدمة الاجتماعية بمستشفى العريش العام يعمل علي مدار الساعة متمنيا صحة أفضل للجميع..حيث يضم فريق العمل بإدارة الخدمة الاجتماعية الطبية يضم كل من: هبة عبدالفتاح، وردة على عطوة، هبة سالم، وشيماء وصفى إلى جانب الأخصائيين الاجتماعيين.