تعرف على التشكيل الكامل للأهلي في مونديال العالم للأندية

يعقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي، اجتماعًا الأربعاء المقبل باللجنة العليا لمشاركة الفريق الأحمر في مونديال العالم للأندية المقرر له الأول من فبراير المقبل.





وكان الخطيب قرر تشكيل لجنة على أعلى مستوى للترتيب لعودة الفريق للمشاركة في هذا المحفل العالمي لتحقيق أكبر المكاسب.





وضمت اللجنة التي شكلت برئاسة محمود الخطيب ومعه المهندس خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة في منصب النائب وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة وجمال جبر مدير إدارة الإعلام وأمير توفيق مدير التعاقدات وأشرف عمر نائب مدير التسويق وحنان الزيني مديرة التراخيص والعلاقات الخارجية ونسمة طاحون مدير إدارة الرحلات والسفر.





وكان الخطيب كان طلب من أعضاء اللجنة قبل سفره للإمارات العربية المتحدة تجهيز حزمة من الأفكار الجديدة في جميع المجالات لوضع خطة كاملة لظهور الأهلي في مونديال العالم بالصورة التي تليق بقدر نادي القرن الأفريقي.





ومن المقرر أن يترأس بعثة الأهلي في مونديال العالم محمود الخطيب وتضم خالد مرتجي منسقًا عامًا ومعه امير توفيق مدير التعاقدات بجانب سيد عبدالحفيظ مدير الكرة والجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني، وهناك اتجاه لتواجد العميد محمد مرجان مدير النادي في الرحلة.



